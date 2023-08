Joan Riera Frau: «M'agrada anar fins el cementiri fenici-cartaginès de Son Real a rellegir fragments de Tit Livi sobre les guerres púniques»

El conegut periodista i escriptor Joan Riera Frau ens explica les seves preferències per a l'estiu i ens fa diverses recomanacions tot responent el qüestionari de la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

Bàsicament amb Última Hora dBalers i tot el ventall digital. També Ona Mediterrània. Però no escolt tanta ràdio ni mir tanta premsa peninsular. També seguesc lleial a TV3.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Llegesc 'Vuit dies de maig', del periodista alemany Volker Ullrich, un acurat estudi dels vuit dies que van des de la mort de Hitler a la rendició incondicional del nazisme. Convé no oblidar per mirar cap endavant. En l'aspecte de relectures faig un experiment: pas d'un capítol de la novel·la 'Lincoln' de Gore Vidal a un altre de 'Allò que el vent s'endugué' de Margaret Mitchell. Me du a una visió més ampla (i sorprenent) de la guerra civil nord-americana.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Una britànica: 'Anatomia d'un escàndol'. Frega la perfecció.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Un que ja he perdut: la joventut.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Can Picafort. La seva fresca de nord entra directa.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Ho procur. No ho faig cada any. Però m'agrada anar fins el cementiri fenici-cartaginès de Son Real a rellegir alguns fragments de Tit Livi sobre les guerres púniques.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Hey Jude, dels Beatles...Ja ho sé: els anys no perdonen.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Les mateixes que els avis: prendre la fresca.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Tenc els dos fills a fora i aprofit l'estiu per estar més amb ells. Naturalment sí visc les festes de Can Picafort.

Has anat o aniràs a qualque festival?

En principi, no. Però ja ho veurem.