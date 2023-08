Àlex Volney: «Per a mi, Josep Pla és imprescindible sempre, però especialment a l'estiu»

L'escriptor, llibreter i president del Gremi de Llibreters, Àlex Volney, és el protagonista de l'entrevista sobre les preferències a l'estiu, emmarcada en la sèrie titulada 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

Mir tota la premsa, d'esquerra a dreta, per poder-ne treure un promig. Par especial atenció, això sí, al dBalears, Vilaweb, La Vanguardia, New York Times, The Guardian...

Realment ho faig durant tot l'any: llegir la premsa és el primer que faig quan m'aixec. Vaig aprendre la lliçó un dia que vaig anar a dinar a fora vila sense haver llegit ni escoltat cap mitjà. Aquell migdia varen caure les Torres Bessones i no me'n vaig assabentar.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Ara he acabat 'Mal Pas', una novel·la de Carme Morell que m'ha agradat molt. Durant l'estiu sempre torn a en Josep Pla, perquè era veïnat de la meva família a Palafrugell. Aquest estiu estic llegint 'Coses sentides' i ho estic alternant amb el 'Llibre de l'orde de cavalleria' de Ramon Llull, que el tenia pendent. Fa uns anys que m'he aficionat a la cavalleria per fugir del present. Al mes de juny vaig llegir 'Galvany i el Cavaller Verd', una meravella. És un anònim britànic del cicle artúric, traduït per Lola Badia. També he tornat a llegir una primera edició de 'Tres artistes', de Josep Pla. Recoman especialment el primer episodi, el de Manolo Hugué.

Per a mi, Josep Pla és imprescindible sempre, però especialment a l'estiu. Té alguns llibres que estan molt bé per a descansar, reposar i llegir amb calma.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

No som gaire seriòfil, no estic molt al dia. Em va impactar molt, però, 'La conjura contra Amèrica', de David Simons. És una adaptació fabulosa del llibre de Philip Roth, amb uns actors i actrius sensacionals. És una paròdia de la política de Trump, i està molt ben feta.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

El meu barri de Son Espanyolet. Hi havia catalans de Mallorca, peninsular, estrangers, famílies gitanes... era un barri de gent molt integrada als carrers.

Record, pel pont de la Mare de Déu d'Agost, anar a romandre a ca uns amics al port de Son Servera. Ho faig des que tenc 8 anys. Per a mi, l'any acaba ara. M'agrada veure les llàgrimes de Sant Llorenç damunt les algues, any rere any.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

M'agrada anar a nedar a qualsevol punt de Mallorca, malgrat que estigui tot fet un desastre. Així i tot, a jo m'agrada molt estar a fora vila, fins i tot fent feina; la calor no em molesta.

A l'estiu si no som aquí, som a Palafrugell d'on és el meu avi...O qualsevol lloc de l'Empordà, capital del món inclosa.

A l'estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

El retrobament amb les amistats de sempre.

Quina cançó no t'has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Waggin tongue' de Depeche Mode, ja que no he pogut viatjar per Europa per a veure'ls i, després de la seva mort fa unes setmanes, 'I am stretched on your grave', de Sinnead O'Connor.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Intent contaminar poc, consumir poca energia. Afortunadament, vivim a una casa a la muntanya i tenim molta llum natural. Intent sembrar arbres durant tot l'any, allà on sigui. Seria interessant que la gent mantengués els arbres al voltant de les cases, perquè generassin ombra, en lloc de desertitzar tant la terra. No és culpa només del clima; hi ha molts consistoris que han arrabassat massa arbres en els darrers anys.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

No acostum a participar-hi. La festa més important per jo, i a la que intent no fallar mai, és dia 31 de desembre. És el 'Big Bang' de les persones que hem nascut a Mallorca. Per molt que vulguin, mai podran tombar aquesta festa.

Has anat o aniràs a qualque festival?

No hi he anat i tampoc tenc pensat fer-ho. Tenc un temps limitat, em pas 12 hores diàries a la llibreria. Aquests esdeveniments valen molt la pena i són molt interessants, però jo he d'intentar complir amb altres responsabilitats, com ara la feina a la llibreria o els meus propis projectes literaris.