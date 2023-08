Isidor Marí: «Recoman dues lectures que tracten del mateix tema, literàriament, 'Contra el món', de Pere Antoni Pons i periodísticament, 'La desfeta del paradís', d'Antoni Janer»

Isidor Marí Mayans, escriptor, cantant, professor i sociolingüista eivissenc, respon el qüestionari sobre les recomanacions i les bones pràctiques per aquest estiu que fa dBalears en el marc de la sèrie 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

De moltes maneres. Diaris digitals, telenotícies, xarxes socials i contactes personals.

2. Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Recomanaria dues lectures recents que tracten del mateix tema, literàriament, 'Contra el món', de Pere Antoni Pons i periodísticament, 'La desfeta del paradís', d'Antoni Janer.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

No estic seguint cap sèrie.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Els dies passats amb la família i alguns amics a Eivissa, malgrat la invasió turística.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Sí, però no cometré la imprudència d'explicar on és.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Seguesc unes rutines, però no sé si arriben a ser tradicions.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

No m'ha posseït cap cançó en concret, però un amic m'ha descobert una cançó antiga de Joan Baez que m'he dedicat a traduir al català: 'All the weary mothers', Tota mare exhausta.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Sobretot miram de gastar poca aigua i consumir poca energia elèctrica.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Enguany només he seguit de lluny les Festes de la Terra d'Eivissa.

Has anat o aniràs a qualque festival?

No ho crec. La meva situació familiar no ho fa gaire fàcil.