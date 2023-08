MDMAR: «Recoman les sèries 'Siren' (HBO) i 'Outer banks' (Netflix)»

MDMAR és el nom artístic de la cantautora de Marratxí, Maria del Mar Payeras, (veu, guitarra i harmònica). El seu camí va començar el 2017 amb la gravació 'About Love'

MDMAR respon el qüestionari de dBalears de la sèrie 'Estiu en primera persona' i ens explica les seves preferències per aquests mesos de calor.

Com t'informes durant l'estiu?

Sincerament, no m'inform molt. Quan ho faig és per Televisió, internet...

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Ara mateix m'estic acabant el llibre 'Hurra' d'en Ben Brooks.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

'Siren' (HBO) o 'Outer banks' (Netflix)

Quin és el millor record d'estiu que tens?

La tranquil·litat d'estar dins l'aigua de la mar amb el meu ca per devora.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

No suport molt bé la calor, si en fa molta molta, me qued a casa i peg un capfico ràpid a la piscina.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Sopar a la fresca quasi cada dia ho podria ser.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'This is what the drugs are for' de Gracie Abrams i 'Summer depression' de Girl in red.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

No encendre les llums innecessàriament, no deixar ventiladors encesos si surt, dutxes ràpides...

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

No estic molt 'fiestera' aquest estiu, he preferit anar a la platja o a prendre qualque cosa amb amigues i amics, a sortir de festa.

Has anat o aniràs a qualque festival?

Tant de bo! Però no, necessit estalviar el màxim possible, l'any que ve si de cas!