Joan Miralles: «Cada estiu m'agrada llegir un llibre de ciència ficció antic i la cançó que més escolt ara és 'Estiu' de Zoo

El president de l'Obra Cultural Balear, Joan Miralles, és el protagonista del nou lliurament de la sèrie d'entrevistes titulada 'Estiu en Primera Persona' que oferix dBalears, sobre consum cultural i bones pràctiques durant l'estiu.

Com t'informes durant l'estiu?

Sobretot a través de mitjans digitals però si vaig a un bar sempre llegesc tots els diaris que trob. Televisió poca.

Què llegeixes actualment?

Tenc un parell de llibres començats i vaig espipellant. Darrerament abús dels articles publicats a la xarxa...

Recomanes qualque títol per aquest estiu?

No l'he acabat però una bona opció per conèixer una mica millor el nostre passat recent podria ser 'Joan Marc d'aprop', de Miquel Segura o 'La memòria esborrada. Francesc de Sales Aguiló (1899-1956)' de Mateu Morro.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

No és nova però a mi em va agradar molt 'After life'. També som molt fan de 'Black mirrow'.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Molts, després d'un any intens mir de passar molta estona amb família i amics. Cada dia hi ha bons moments i rialles. Un bon record va ser un atac de rialles anant en barca enmig d'unes bones ones amb uns amics amb qui anàrem de Sa Colònia de Sant Pere a Portocolom.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Aquest estiu he recuperat el costum de fer intercanvi de cases i passar algunes setmanes pel nord. Enguany he estat a Galícia i el País Basc. A Mallorca sobretot vaig a Portocolom i Son Serra de Marina.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Abans en tenia dues. Llegir un llibre de ciència ficció antic (m'agrada l'olor de paper vell) i comprar un pareo a Son Serra de Marina. Enguany no he fet ni una cosa ni l'altre.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Un dia una amiga valenciana em va posar una cançó d'uns amics seus i la vaig tenir a la cervellera dos dies seguits. Era 'Democràtas de toda la vida' del grup 'Víctimas civiles'. En qualsevol cas la cançó que m'agrada molt escoltar és 'Estiu' de Zoo.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Enguany hem posat plaques solars i mir d'anar a peu pertot si és possible. Al nord ha estat més fàcil que a casa on la calorada no et deixa remenar de dins l'aigua.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

A principi d'estiu vaig anar a la revetla de Canamunt i al concert d'havaneres de Portoclom. M'he quedat amb l'espina d'assistir, com cada any, al concert de rock de les festes de Porreres. Malauradament teníem un viatge programat amb amics i només podia ser en les mateixes dates.

Has anat o aniràs a qualque festival?

Algun concert aïllat però festival sencer no ho crec.