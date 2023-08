Àngel Aguiló: «Procur no faltar a Sant Bartomeu, a Montuïri. Hi tenc molts bons amics. Enguany la meva estimada Margalida Mateu n'ha estat la pregonera»

El creador de continguts i popular youtuber, Àngel Aguiló, és el protagonista del nou lliurament de la marató d'entrevistes titulada 'Estiu en Primera Persona' que oferix dBalears, sobre consum cultural i bones pràctiques durant l'estiu.

Com t'informes durant l'estiu?

Cada matí llegesc la premsa. Ho faig a través de la tableta, normalment (Orbyt i Kiosko y más). Durant el dia culeig Twitter un grapat de vegades per veure què passa pel món.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Estic amb 'Reina Roja', de Juan Gómez Jurado. De tanta lloança que en fa la meva dona, al final hi he caigut de quatre grapes.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Estic amb la sisena temporada de Station 19, a Disney. És una sèrie de bombers que és lleugereta, ideal per passar les hores mortes d'estiu.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

El primer viatge a Formentera amb la meva dona, l'estiu de 2010. Allà va començar tot.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

La Colònia de Sant Jordi. Sempre hi passam la primera quinzena d'agost. Als matins, ben prest, surt a córrer, arrib a Es Carbó, hi faig un capfico amb el cul a l'aire i torn. De camí a ca nostra, m'atur al forn i compr berenar per a na Joana i els nins.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Tenc un sopar imprescindible amb n'Aina i la seva família. Som amics des de l'institut. Vaig ser testimoni a les seves noces i ella, a les meves. Cada mes d'agost sopam plegats a la Colònia. Com se sol dir, són la família que un tria.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Cultura, silenci' dels Antònia Font. Reflecteix molt bé la situació actual que ens toca viure als mallorquins.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Procuram fer un us conscient i responsable dels recursos. Fa dos anys, per exemple, vàrem canviar l'aire condicionat de ca nostra per ventiladors de sostre. Consumeixen molt manco i a més ofereixen un ambient molt més saludable per al cos.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Procur no faltar mai a Sant Bartomeu, a Montuïri. Hi tenc molts bons amics. Enguany, a més, la meva estimada Margalida Mateu n'ha estat la pregonera.

Has anat o aniràs a qualque festival?

He donat suport al Satèl·lit Fest d'Inca, organitzat per bona gent, jove i amb ganes de fer bon brou.