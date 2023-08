Lena Serra: «Recoman 'El futur del català depèn de tu' de Carme Junyent, que no és cap novetat, però que és molt interessant»

La vicepresidenta de l'Obra Cultural Balear, Lena Serra, agafa el testimoni de la marató d'entrevistes titulada 'Estiu en Primera Persona' que oferix dBalears, sobre consum cultural i bones pràctiques durant l'estiu.

Com t'informes durant l'estiu?

Per xarxes (Twitter, Facebook i premsa digital) i per ràdio.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Estic llegint 'Sexe Ficció (Manual per a pubilles del segle XXI)' de Marta Pontnou. Fa pensar i em diverteix.

També estic llegint 'El futur del català depèn de tu' de Carme Junyent, que no és cap novetat però que és molt interessant, com tot allò que diu l'autora. Els recoman els dos.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

M' agrada molt mirar sèries. Però a l'estiu és quan en mir manco. Recomanaria 'La caza' que trobareu a Netflix. De fet, hi ha dues sèries amb aquest títol. Una de 2016 i l' altra més actual. Les recoman totes dues.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Es fa difícil triar un sol record. Per dir-ne algun, un capfico a primera hora del matí en aigües de Cabrera.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Sí. Pel migjorn de Mallorca.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

A l'estiu coincidesc amb una colla d'amics, amb qui no coincidesc durant la resta de l'any. I aprofitam per actualitzar-nos.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Coti x Coti' de The Tyets.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Recollir-me a casa durant les hores de més sol. Evidentment, continuam a casa fent la separació de residus i a l'estiu, recollida de fems (sobretot plàstics) de la zona costera... M'empipa molt l'incivisme.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

No. La veritat és que cada vegada duc pitjor les aglomeracions i aguant pitjor la gent (normalment jove) descontrolada.

M'encanta veure els focs artificials. Per veure'n, sí que m'hi trobareu.

Has anat o aniràs a qualque festival?

No. Em costa molt moure'm del lloc on estiuejam. M'agrada desconnectar i no haver d' agafar gaire el cotxe.