Aquest estiu torna el Campionat Intermunicipal de Truc

Ara sí, després de gairebé 3 anys, es durà a terme de nou el Campionat Intermunicipal de Truc. Com en altres edicions, constarà de 3 fases, però per acollir més parelles truqueres incorporarem vàries novetats.

En primer lloc, la inscripció serà gratuïta i, Com en altres edicions, la primera fase es durà a terme en diferents municipis.

En segon lloc, com que aquesta edició començarà en temporada estiuenca, la primera fase coincidirà amb el mateix torneig que es fa anualment en el marc de les festes patronals de molts municipis.

La principal novetat serà per premiar els jugadors més regulars: Es podran apuntar a tantes primeres fases com desitgin. Es a dir, si una parella no aconsegueix classificar-se a la fase local d'un municipi, podrà intentar-ho de nou a un altra municipi i així successivament fins classificar-se.

Tota la informació a dBalears

Els llocs, dates, resultats i classificacions s'aniran fent públics a través de dBalears.

Des de la Federació Balear de Truc aposten fort per aquesta edició: «en aquesta edició intentarem tenir una participació massiva, amb la finalitat de que la parella guanyadora tengui el gran prestigi de millors truquers de l'illa».

El pòdium actual

El pòdium vigent, amb les 8 millors parelles és el següent:

Campions: Vicenç Fiol - Javier Jiménez

Subcampions: Jaume Florit Orell - Damià Pons Font

3rs: José Antonio Ávila Vallés - Rafael Ávila Vallés

4ts: Emilio Bermúdez Santiago - Antonio Bermúdez Fernández

5ns i 6ns (Pactat): Luís Sánchez - Eleázar Gallardo i Pedro Siquier - Xisco Buades

7ns: Andrés Díaz Jiménez - Antonio Bermúdez Santiago

8ns: Andreu Cladera Ramis - Toni Cladera Ramis

Des de la Federació expliquen que esperen «que el pòdium vigent, truquers de gran prestigi, ho tenguin molt difícil en aquesta edició».