[VÍDEO] Armengol: «Avui dic adeu a un dels intel·lectuals mallorquins més estimats i universals»

La celebració de la Missa Conventual d’aquest dimarts a Montserrat, presidida pel pare prior de Montserrat Bernat Juliol, ha estat exequial pel pare Josep Massot i Muntaner, monjo de Montserrat traspassat diumenge passat.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assitit a la missa exequial pel pare Josep Massot i Muntaner, Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2019 i ha estat rebuda, a la plaça de Santa Maria del monestir de Montserrat, pel germà Anton Gordillo, secretari particular del pare abat. Abans de l'inici de la missa exequial, Francina Armengol ha visitat la capella ardent del pare Josep Massot i Muntaner.

«El buit que deixa el savi Massot és tan gran com la seva bondat i llegat cultural i democràtic. Amb enorme tristesa, avui dic adeu a un dels intel·lectuals mallorquins més estimats i universals. Ens vas fer millors com a persones i societat. Gràcies per tant, amic. Al cel sia», ha expressat la presidenta.

Tot seguit, les autoritats s'han traslladat a l’interior de la basílica on s'ha celebrat l’ofici.

També eren presents a la celebració la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs; la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Lourdes Ciuró, i el batle de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel Rodríguez, entre altres autoritats.