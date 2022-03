'Els aprenentatges passats i les vivències actuals, per construir el demà que vols'

Aquest, diumenge 20 de març, es commemora el dia internacional de la felicitat, un sentiment ben necessari en aquests temps que corren. També, a les 16.33 hores, comença la Primavera, l'estació, per excel·lència, de les flors i de la renaixença de la natura, després del convuls hivern que arrosseguem.

Les persones tenim el costum de fer projectes de cara al nou any que comença, i per a molts l'any comença amb el curs escolar. Però d'acord amb la natura, és ara el moment adient per fer canvis i plans a les nostres vides, que ens aportin llum, color i calidesa! Així doncs, avui és un bon dia per agafar una fulla en blanc i un bolígraf i escriure què vols fer a partir d'ara per aconseguir més dies de felicitat que d'angoixa, més dies de sol que de niguls, més dies dolços que amargs, més dies de melodies que de desolació, més dies de tot el que tu vulguis...

Per això, és molt important mirar enrere, ser conscient, cadascú, de les seves experiències acumulades fins ara, però sense crítiques ni penediments, sinó més aviat com una eina al teu abast. Primer, per tenir en compte tot el què has après durant tots els anys que has viscut, les decisions presses que t'han portat on ets i a fer el que fas ara. I segon, al llarg d'aquests anys, segurament ja has anat fent canvis de tot tipus: estat civil, feina, estudis, domicili, actituds, pensaments, ideals..., que cal repassar-los per si és necessari fer alguna modificació per poder estar més satisfets de les passes fetes.

Arribam al present amb la motxilla del passat a les nostres esquenes, si només carregues els aprenentatges deixant fora els errors i les frustracions ja has avançat molt. Per ventura, convé aturar-se un moment i analitzar, indistintament, de la teva edat, en quin punt de la vida et trobes, si estàs caminant cap allà on vols anar o, si pel contrari, estàs fent cercles o et limites a fer passes, però sense saber per què i a on et condueixen. Tenir clar quin sentit té la teva vida i conèixer totes les possibilitats que tens a les teves mans per viure el teu dia a dia així com tu ho desitgis és un bon punt de partida, i ben necessari per gaudir del moment actual.

Hi ha una dita que diu que 'la felicitat no és la meta, sinó més aviat el camí', i una altra molt encertada, és que 'reculls el que sembres'. Aleshores, fer el que t'agrada sense fer mal a ningú; viure d'acord amb les teves creences i aspiracions; saber cap on anar i què fer; estimar-te, confiar en tu mateix i en els teus recursos personals; envoltar-te de gent afí, que et donin suport, que et facin costat i t'aportin, és vital per créixer com a persona i assolir els objectius que vulguis de cara a un futur pròxim o llunyà. Però així com tenir confiança i seguretat en un mateix, és important traçar-se metes viables i ben definides, per no caure en la decepció ni en la frustració.

Resumint, els aprenentatges passats conjuntament amb les vivències actuals són les eines de les que disposem per a construir un demà millor si així ens ho proposem. Gaudir del moment present, del dia a dia, del que ens agrada, de la gent més propera, del paradís on vivim, de la nostra cultura, ampliar coneixements, de bon pensaments i positivitat, d'una ment oberta i flexible,... per creure i crear un món millor per a nosaltres mateixos, pel nostre territori i el conjunt d'aquesta societat emmalaltida. Entre tots ho podem aconseguir, passa a passa, esglaó a esglaó, dia a dia..., amb il·lusió, confiança, força, respecte, solidaritat, caminant endavant i amb uns objectius marcats, cadascú els seus i encara millor, si són compartits per més gent!

Bona i feliç Primavera, bon i feliç camí, i bona i feliç renaixença!