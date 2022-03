La majoria dels nostres lectors aposten per «intentar una mediació diplomàtica» per aturar l'atac rus a Ucraïna

La guerra ha tornat a Europa. Rússia continua la seva invasió d'Ucraïna davant la condemna gairebé unànime de la comunitat internacional. Els atacs i les lluites perduren de manera incansable després de més de deu dies de conflicte, mentre més d'1 milió de persones ja ha fugit del país, conformant el drama de refugiats més gran des de la II Guerra Mundial.

A l'enquesta d'aquesta setmana, demanàvem als nostres lectors què pensaven que haurien de fer els països occidentals davant la invasió d'Ucraïna per part de l'exèrcit rus. La majoria dels nostres lectors (40,1%) ha considerat que el més prioritari és intentar una mediació diplomàtica per aturar l'atac.

Seguidament, els nostres lectors consideren que s'hauria de castigar els dirigents russos amb sancions i embargaments econòmics (22,77%), mentre que la tercera opció més votada ha estat la dels partidaris d'una intervenció de l'OTAN en defensa d'Ucraïna (18,81%).

Finalment, s'hi troben les opcions d'enviar armament a l'exèrcit d'Ucraïna perquè es pugui defensar i resistir més temps (12,87%) i, sense gairebé suports, l'opció de mantenir-se al marge del conflicte per evitar una escalada global de la guerra (5,45%).

En qualsevol cas, aquí vos deixam les reflexions que fa uns dies feia Joan Vicenç Lillo sobre els interrogants que planteja aquest greu conflicte.

Resistència i incertesa

Ara com ara, l'exèrcit ucraïnès amb l'ajuda de la població civil fa front a les forces russes a algunes de les principals ciutats del país, com ara la capital Kíev, mentre l'exèrcit rus no deixa d'intensificar els seus atacs.

Després de la negociació fallida dels corredors humanitaris, com ara el de la ciutat Mariúpol, sembla que finalment Turquia podria intercedir en les negociacions per arribar a un alto el foc. Però cal ser prudent.

Amb tot, Rússia entén les sancions dels EUA i la UE com una mena de 'declaració de guerra' i Putin ha encarregat l'elaboració d'un llistat de països que no tenguin una 'actitud amistosa' amb el seu país.

Sigui com vulgui, caldrà veure com es desenvolupa el conflicte en els pròxims dies. No obstant això, la solidaritat amb el poble ucraïnès no atura de créixer arreu del món.