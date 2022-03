Armengol destaca la «veu feminista, ètica i valenta» de Maria Antònia Oliver, guardonada amb la Medalla d’Or

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha celebrat que la d’enguany sigui «la diada de l’esperança i la il·lusió recuperada», ja que la situació sanitària i l’avanç de la vaccinació fan possible «un retrobament que assolim amb la certesa i l’orgull de poder dir que aquest poble compromès i solidari ha salvat més vides que cap altre, i ha demostrat la fortalesa de la determinació col·lectiva».

El seu discurs durant l’acte de lliurament de les medalles d’or i dels premis Ramon Llull s’ha centrat en com la societat de les Illes Balears ha treballat unida per superar una situació tan complicada com la de la Covid-19: «Hem comprovat la capacitat d’aquest poble treballador, que des de fa set anys construeix consensos sòlids i duradors, acords que ens han donat llum i estabilitat en els pitjors moments i que, ara, ens permeten mirar al futur amb un programa de reformes i progrés que és de tots».

De fet, la presidenta ha fet un repàs per tots els avenços aconseguits gràcies al diàleg i als consensos que van permetre que el Parlament aprovàs la setmana passada la nova Llei d’Educació o que permetran que properament s’aprovin la Llei de Ciència i la de Joventut. «Avui coneixem millor que mai les nostres prioritats. Ens movien abans de la pandèmia, i durant aquests dos anys hem constatat que el camí traçat era el correcte», ha afirmat Armengol, fent referència a l’aposta per la innovació, la transició ecològica, l’impuls de la recerca i la diversificació.

Durant les seves paraules, la presidenta també ha recordat les víctimes del conflicte bèl·lic a Ucraïna i ha assegurat que, «tot i la consternació pel dolor del retorn de la guerra a Europa», si hem sabut «afrontar l’amenaça del virus i protegir la nostra xarxa pública de benestar, vencerem qualsevol desafiament».

Premiats amb «llavors de futur»

Armengol ha destacat la «veu feminista, ètica i valenta» de l’escriptora mallorquina Maria Antònia Oliver, que ha estat guardonada, a títol pòstum, amb la Medalla d’Or, juntament amb Elías Torres, l’arquitecte eivissenc que és, en paraules de la presidenta, «representant de l’esperit de modernització i recerca constant de l’excel·lència».

En aquest sentit, Armengol ha afirmat que els premiats «ens mostren que continuam enfortint els valors i les qualitats que ens guien» com a societat, ja que en les seves trajectòries «trobam llavors de futur». Els guardonats amb els premis Ramon Llull d’enguany han estat la filòloga Josefina Salord; el creador del Palma Futsal, Miquel Jaume Roig; la violinista Lina Tur; les entitats del Moviment Escolta i Guiatge de les Illes Balears; la primera dona a participar en una colcada, Consuelo Marquès; la científica Anna Traveset; l’artista Isabel Echarri; el doctor Miquel Fiol; el conjunt d’entitats de pacients de les Illes Balears; la Federació de Ciclisme de les Illes Balears; Esment; la Galeria i Taller 6A; l’educador i activista cultural Vicent Serra Ferrer, Blai, i la futbolista Virginia Torrecilla.

L’acte, que ha tengut lloc a la Llotja, ha comptat amb l’assistència de més de 450 persones i ha estat presentat per l’actriu Aina Zuazaga. A més, els músics Clara i Joan Fiol i Miquel Tur han participat en la cerimònia interpretant quatre cançons: 'Bona nit, blanca roseta', 'Jo tenc una enamorada', 'Roseret de roses blanques' i 'La presó de Nàpols'.