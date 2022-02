[VÍDEO] Castelló acollirà una gran trobada en commemoració del 25 d’Abril amb el lema 'Ara i sempre, som País Valencià'

La ciutat de Castelló serà l’epicentre de la jornada reivindicativa, popular, cultural i musical del 25 d’Abril, que enguany se celebrarà el dissabte 7 de maig. La ciutat acollirà, quaranta anys després, la commemoració que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) organitza cada any. De nou, l'entitat cerca omplir la Plaça de Bous, tot recordant l’Aplec de Castelló que el 1982 va omplir de gom a gom la ciutat.

La trobada recordarà una cita històrica on l’escriptor i assagista Joan Fuster va pronunciar un dels seus discursos més reconeguts en defensa de la llengua. A més, aquesta celebració també servirà d’homenatge al primer president de l’entitat amb motiu de l’Any Joan Fuster, declarat pel ple del Consell de la Generalitat Valenciana, que commemora el centenari del naixement de l’escriptor valencià (Sueca, 1922 -1992).

El regidor de Plurilingüisme i Foment del Valencià, Francesc Mezquita, i la presidenta d’ACPV, Anna Oliver, han presentat les primeres activitats d’aquest esdeveniment cultural i popular que tendrà lloc el 7 de maig, després de les vacances de Pasqua, i que omplirà Castelló en un ambient lúdic, festiu i reivindicatiu. L’acte també ha comptat amb la participació del conegut escriptor Joan Francesc Mira, el president de la Federació Coordinadora de Muixerangues, Enric Sorribes, la presidenta de Castelló per la Llengua, Maria Nebot, i l’actuació musical de Mireia Vives i Borja Penalba.

Programació de la jornada

La jornada del 7 de maig començarà amb l’espectacle ‘Arrel’ de Noèlia Llorens ‘Titana’ i Miquel Gil. Aquesta activitat gratuïta i per a públic familiar se celebrarà al matí a la plaça Santa Clara i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló.

A l'horabaixa, ACPV convocarà la tradicional manifestació per la llengua, que recorrerà els principals carrers de la ciutat amb sortida des de la Farola, amb el lema 'Ara i sempre, som País Valencià'. Prèviament a la marxa pels carrers de la ciutat de la Plana, a les 16:30h, se celebrarà una Trobada de Muixerangues d'arreu del País Valencià.

Com a cloenda, se celebrarà una gran festa amb concerts i cultura popular a la Plaça de Bous. El cartell estarà format per la resta d’espectacles que conformen el Mural Sonor d’ACPV: 'Pell', amb Mireia Vives i Borja Penalba; 'Veta' amb May Ibáñez i el Tardor; i 'Carrer', dirigit per la Banda No Falla. En les pròximes setmanes s’aniran desvetllant la resta d’artistes que hi col·laboraran en aquesta gran festa.