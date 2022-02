Joaquim Arenas, un dels artífexs de la immersió lingüística, Premi Especial del Jurat als Premis Martí Gasull

El jurat de la novena edició dels Premis Martí Gasull i Roig de la Plataforma per la Llengua ha decidit lliurar el Premi Especial del Jurat al mestre i pedagog Joaquim Arenas, un dels artífexs de la immersió lingüística. El guardó honorífic, que s'atorga per sisena vegada, vol reconèixer la trajectòria d'Arenas en la defensa del català i vol servir per a reivindicar la vigència del model d'escola catalana, i més tenint present la ratificació del Tribunal Suprem a la sentència que imposa un mínim del 25% d'hores lectives en castellà a les escoles.

En aquest context, els membres del jurat consideren imprescindible fer memòria i posar en valor la tasca de personalitats com ell, que varen idear un model d'èxit com és el de l'escola catalana, el model que reivindica la Plataforma per la Llengua, organitzadora dels premis.

Nascut a Mataró el 1936, Arenas va ser un dels impulsors del programa d'immersió lingüística a les escoles i és considerat un dels pares del model d'escola catalana en llengua i continguts. Autor de nombrosos llibres sobre educació i llengua, el guardonat va ser cap del Servei d'Ensenyament del Català entre 1983 i 2003, va ser rector de la Universitat Catalana d'Estiu el 1995 i ha assessorat els governs de Bolívia i Guatemala en la incorporació de les llengües indígenes al sistema escolar.

Membre de la Societat Catalana de Pedagogia i de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l'Institut d'Estudis Catalans, la seva trajectòria ha estat reconeguda amb la Creu de Sant Jordi, la medalla de l'Académie de Montpellier o el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla. Ara afegeix al palmarès el Premi Especial del Jurat, un premi que fins ara ha reconegut la feina dels lingüistes Albert Jané i Josep Ruaix, la cantant Maria del Mar Bonet, la mestra i activista Maria Teresa Casals i l'escriptor Josep Vallverdú.

En aquesta novena edició dels Premis Martí Gasull i Roig, han format part del jurat la directora general de La Bressola, Eva Bertrana; l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell; l'exconsellera de Cultura de les Illes Balears Fanny Tur; l'escriptora i artista Anna Moner; el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgo; la productora, guionista i directora de cinema Isona Passola; el periodista esportiu Joan Maria Pou; el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, i la mare de Martí Gasull, Pilar Roig.

La gala de lliurament de la novena edició dels premis serà el 28 de febrer al Teatre Poliorama i serà retransmesa pel Canal 33. Els tres finalistes del Premi Martí Gasull i Roig són Diari de Balears, Ràdio Arrels i La Fageda. El guanyador serà triat per votació popular i el públic hi pot votar fins al 20 de febrer a la web www.premismartigasull.cat.