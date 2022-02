El 67,38% dels nostres lectors opina que «encara pot triomfar la diplomàcia i el multilateralisme» a Ucraïna

L'enquesta d'aquesta setmana demanava als nostres lectors si creuen que una nova guerra a Ucraïna és inevitable i un 67,38% ha opinat que no. Per a ells, «encara pot triomfar la diplomàcia i el multilateralisme».

Per contra, un 32,62% creu que la guerra és inevitable perquè «els EUA i Rússia hi tenen massa interessos».

Com avança el conflicte?

L’OTAN va anunciar el 24 de gener que els estats membres havien decidit de desplegar vaixells i avions de combat addicionals a l’est d’Europa. En plena tensió entre l'OTAN i Rússia per la situació a Ucraïna, el Govern espanyol va enviar un vaixell d'acció marítima i una fragata cap a la mar Negre en el marc d'una missió de l'Aliança Atlàntica. D'aquesta manera, Espanya es va afegir a la mobilització d'efectius a la regió fronterera entre Ucraïna i Rússia, mentre continuen els esforços diplomàtics per a evitar una escalada del conflicte.

El president de Rússia, Vladímir Putin, va presentar diverses exigències de seguretat als Estats Units abans de retirar les forces militars. La llista de Putin inclou la prohibició que Ucraïna entri a l’OTAN i l’acord que l’OTAN retiri tropes i armes a gran part d’Europa de l’Est.

Putin acusa Biden i l’OTAN d’ignorar les seves demandes. El president rus s’ha pronunciat públicament per primera vegada des de desembre sobre el conflicte i ha acusat els EUA i l’OTAN d’ignorar les seves demandes per la crisi a Ucraïna: «Estam analitzant al detall la resposta escrita que vàren rebre dels EUA i de l’OTAN el 26 de gener, però ja està clar, vaig informar el primer ministre al respecte, que s’han ignorat les principals preocupacions de Rússia».

Els EUA varen anunciar el passat dimecres que enviaran 3.000 soldats a l’est d’Europa en plena tensió entre l’OTAN i Rússia sobre Ucraïna. L’objectiu seria «reforçar la seguretat» dels països membres de l’OTAN a la regió. Així, els efectius militars es desplegaran sobretot a Polònia i Romania.

Ja havien posat en preavís 8.500 militars en cas que l’Aliança Atlàntica necessités un desplegament ràpid, si bé ara com ara tot es farà conforme als acords bilaterals. Aquest moviment de Biden arriba just un dia després que el president rus recriminés a Washington el rebuig a les seves demandes.

Ucraïna demana rebaixar la tensió

Ucraïna ja va demanar als Estats Units al gener que rebaixin la tensió davant de Rússia. El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va parlar per telèfon amb el president dels Estats Units, Joe Biden. La intervenció de Zelenksi ha evidenciat que els dos líders no han coincidit ni en el diagnòstic ni en el tractament més adequat de la crisi que viu Ucraïna.

Zelenski ha dit que la situació a Ucraïna és greu, però que el país ha passat per altres episodis de gran tensió a la frontera russa.

«La sensació dels mitjans de comunicació és que tenim una guerra, que tenim tropes a les carreteres, que hi ha una mobilització, que la gent va a alguna banda. No és així. No necessitam aquest pànic», explica.

Biden, per la seva banda, sí que ha parlat de la «possibilitat real» d'un atac per part de Rússia.

La darrera hora

L'Exèrcit d'Ucraïna ha realitzat un històric exercici a gran escala a Txernòbil en plena tensió amb Rússia. Les forces de l'Exèrcit ucraïnès estan protagonitzant aquest cap de setmana un històric exercici a la zona contaminada de l'antiga planta nuclear de Txernòbil per a preparar-se.

Ucraïna ha cridat a rebaixar tensions però de totes maneres ha posat les seves forces en estat d'alerta davant d'una possible ofensiva russa mentre el Govern rus ha negat categòricament que tengui una intenció semblant.

Ara, tal com informa aquest dissabte la pàgina a Facebook de les forces reservistes de la Guàrdia Nacional d'Ucraïna, forces ucraïneses i equips de salvament ja participen en simulacres realitzats a Prípiat -la ciutat fantasma que es troba a la zona d'exclusió de la central després de la catàstrofe de 1986- en trobar-se «en línia de col·lisió amb l'oponent».

El ministre de l'Interior ucraïnès, Denis Monastirskiy, ha confirmat aquest divendres que es tracta de la primera vegada que es realitza un exercici de tal escala a la zona restringida, on les forces ucraïneses també han realitzat exercicis de salvament de ferits i desactivació de mines.