El DIEC incorpora 100 paraules i en modifica 239

La Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha acollit aquest dilluns la presentació de les noves paraules que ha incorporat el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC) aquest 2021. Han intervengut en l’acte el president de la Comissió de Lexicografia de la Secció Filològica de l’IEC, Josep Martines, i també Magí Camps i Màrius Serra, membres d’aquesta mateixa secció. Durant la presentació, Màrius Serra ha explicat que cada any, pels volts del 27 de novembre, es farà balanç de les paraules noves incorporades al DIEC. El 27 de novembre és el Dia de Ramon Llull.

L’actualització d’aquest novembre de la versió en línia del DIEC incorpora 49 paraules noves i 193 modificacions, que se sumen a les 51 paraules noves i les 46 modificacions introduïdes el març passat. Per tant, aquest 2021 s’hi han incorporat un total de 100 paraules i se n’han modificat 239.

Entre els articles que la Secció Filològica ha acordat d’afegir a la versió en línia del DIEC hi ha el neologisme de l’any 2020 (coronavirus) i mots d’ús generalitzat avui dia (com covid i cribratge), a més d’un bon nombre d’adjectius provinents de participis de passat, el significat dels quals no es desprèn dels significats del verb (per exemple, uniformat, viatjat, viscut, fotut, cardat o fumut).

Les modificacions incorporades inclouen addicions, esmenes i supressions que poden afectar qualsevol informació de l’article de diccionari (la categoria gramatical, els exemples, la informació morfològica, les locucions, les definicions, etc.). Entre aquestes modificacions, destaquen l’addició de sentits molt vius en mots com clatellada («fet de cobrar a algú una quantitat de diners excessiva»), aforament («nombre màxim autoritzat de persones que es pot admetre en un local públic en un moment determinat»), còmplice («persona que té avinença amb una altra»), ferro («corrector dental») o reticent («que mostra reticència»).

Finalment, és rellevant el nombre de locucions que s’han afegit al diccionari: avall que fa baixada, dia a dia, cada dos per tres, d’una hora lluny, en tot moment, en síntesi, fer el ronso, sol com un mussol, etc.

La llista de tots els canvis introduïts en aquesta actualització del DIEC es pot consultar a la pàgina «Actualitzacions» del web del diccionari.