Alternativa Docent vota en contra dels criteris per establir la Plantilla per a centres educatius

El sindicat de docents Alternativa ha votat en contra d'establir els criteris decidits avui en la reunió de la Mesa Sectorial d'educació amb relació a la Plantilla per a centres educatius de les Illes Balears; consideren que no presenten «millores substancials i tangibles en el dia a dia dels docents», han explicat. Creuen que consolidar el 92% de les places de quota dels darrers tres cursos i crear plantilles tipus amb modificacions particulars, no és compatible amb «les oposicions massives» previstes per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, han anunciat en una nota de premsa.

Les principals crítiques del sindicat son que no es milloren les ràtios, així com no es cerquen solucions per reduir-les ni s'augmenten els desdoblaments; a més a més, han dit que no es tenen en compte les hores lectives i no s'augmenten les hores de coordinació per als docents. Aquesta idea es contradiu amb el que ha dit l'STEI, els quals defensen que consolidar i «donar estabilitat a les plantilles suposa una millora per a l'ensenyament», han explicat en un comunciat.

Des d'Alternativa han demanat que es congeli l'oferta d'oposicions massives «mentre no se solucioni la proposta del Govern espanyol per reduir la temporalitat dels treballadors públics». Així com han advertit que insistiran en aquestes mesures per aconseguir les millors condicions i la millora de la qualitat d'ensenyament. Per altra banda, «mentre no hi hagi un document oficial i aprovat pel Congrés i el Senat», no s'hi pot fer res, s'ha excusat la conselleria.