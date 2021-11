La conferència 'Entre els drets i els deures lingüístics' de Joan Melià es podrà seguir en línia i presencialment

'Entre els drets i els deures lingüístics' és la conferència que oferirà el professor Joan Melià i Garí, doctor en Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears, per a l'acte de cloenda del Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics.

Aquesta activitat, oberta i gratuïta, es durà a terme el pròxim dijous, 4 de novembre, a les 18 hores, a l'edifici universitari de Sa Riera. L'aforament és limitat i, per tant, hi ha la possibilitat de seguir la xerrada a distància en línia.

La conferència compta amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Govern. És imprescindible la inscripció prèvia aquí.

Un diploma per a conèixer els teus drets lingüístics

El diploma, que ja va per la 3a edició, aborda el marc legal i jurisprudencial de la llengua catalana a l'Estat espanyol i els drets lingüístics que se'n deriven, amb especial referència a la situació de les Illes Balears. De la mà d’especialistes en legislació lingüística i drets lingüístics, es posen a l’abast dels interessats les bases formatives i els instruments adients per a familiaritzar-se amb la problemàtica que caracteritza la regulació jurídica de la convivència de llengües en contextos plurilingües, el modeljuridicolingüístic de la Constitució de 1978, el règim jurídic del català als diferents territoris del dominilingüístic o els drets lingüístics dels parlants i els mecanismes que en garanteixen la tutela.

A més dels professors Antoni Llabrés i Maria Ballester, de la UIB, hi intervenen especialistes en la matèria com Eva Pons i Vicenta Tasa, professores respectivament de la Universitat de Barcelona i de València, Isidor Marí, professor de la UOC i membre de l’IEC, Albert Villaverde, director de l’Oficina per a la Defensa dels Drets Lingüístics de les Illes Balears, Lluís Segura Ginard, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i advocat de la CAIB, o Bartomeu Colom, advocat.