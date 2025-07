Qui va ser el beat Luis Belda?

El nou Centre d’Estudis Universitaris que s’implanta a Palma, impulsat pels ultracatòlics de l'Associació Catòlica de Propagandistes, durà el nom de ‘Beato Luis Belda’.

Qui va ser aquest ‘beat’?

Luis Belda va néixer a Palma, en una família d'onze fills i profundes conviccions religioses. Va passar la seva infància a Madrid i sent molt jove va ingressar a l'Associació de Sant Vicente Paúl, amb la qual sempre va col·laborar estretament fent conferèncie. Després d’obtenir la carrera de Dret, va guanyar la plaça d'Advocat de l'Estat, destinat a Almeria.

El 1925 es va casar a la Basílica de la Concepció de Madrid amb Josefina Alberti Merello, germana del poeta Rafael Alberti, i es va establir a Almeria, on va obrir el seu despatx. En el 1934 va ser cofundador i secretari del Centre de l'Associació Catòlica de Propagandistes a Almeria, des d'on va organitzar una Escola Social Obrera. Sovint recorria els pobles de la província en actes d'apostolat catòlic-social, o escrivia articles de temàtica social i religiosa. Va ser vicepresident de l'Adoració Nocturna i del Consell Diocesà, així com soci actiu de la Congregació de Cavallers de la Immaculada. Igualment, va ser advocat de la Companyia de Jesús i col·laborador estret del Bisbe d'Almeria.

Aquest pare d'una família nombrosa de sis fills va estendre el seu apostolat a través de conferències, cercles d'estudi i articles en premsa sobre Doctrina Social de l'Església i sobre la família cristiana. L’any 1931 va protagonitzar un incident quan va voler protegir la imatge de la Verge de la Mar, patrona d'Almeria, i també volgué custodiar el monument al Sagrat Cor de Jesús. Es va vincular al partit dretà Acción Popular, promogut pel religiós Ángel Herrera Oria. Va arribar a ser president de la Junta Provincial de Reforma Agrària.

Entre juliol i agost de 1936, va ser desposseït del seu títol d'Advocat de l'Estat i de la casa on vivia. Posteriorment va ser detingut i empresonat en un vaixell presó, des d'on un comitè de la FAI el va treure per traslladar-lo a la platja d'Almeria de La Garrofa on va ser metrallat al costat de 22 religiosos més.