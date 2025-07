Què és l’Associació Catòlica de Propagandistes?

L'Associació Catòlica de Propagandistes és una congregació nascuda a Espanya el 1909 i són els impulsors del nou Centre d’Estudis Universitaris que s’implanta a Palma i que durà el nom de ‘Beato Luis Belda’. Estaran ubicats a l'edifici Riskal, i preveuen una inversió de més de 40 milions d'euros.

L'Associació Catòlica de Propagandistes va ser creada, el 1909, pel jesuïta Ángel Ayala i el sacerdot (i futur cardenal) Ángel Herrera Oria. L'Associació Catòlica Nacional de Propagandistes (ACNP) promou centres d’educació a través de diverses fundacions, entre les quals destaca la Fundació Universitària San Pablo CEU. Els propagandistes tenen en el seu poder tres universitats: CEU San Pablo (Madrid), CEU Abat Oliva (Barcelona) i CEU Herrera Oria (València). No obstant això, els esforços dels propagandistes no només es dirigeixen cap a la formació universitària. També compten amb tres centres de Formació Professional (FP) a Madrid, València i Sevilla, i amb 10 col·legis i instituts repartits per tot l’Estat espanyol.

L’ACNP presumeix de comptar amb 30.000 alumnes en els seus centres educatius. Durant gran part del segle XX varen controlar també l'Editorial Catòlica i publicacions com El Debate (convertida en el diari Ya), el diari Hoy (Badajoz) i La Verdad (Múrcia), entre d’altres.