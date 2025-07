El Consell Escolar de Calvià reclama a la Conselleria millores per a l’educació al municipi

El Consell Escolar Municipal de Calvià, com a òrgan consultiu i representatiu de la comunitat educativa local, ha acordat sol·licitar a la Conselleria d’Educació i Universitats la implementació de diverses iniciatives orientades a millorar la qualitat educativa al municipi.

A la reunió, que s'ha celebrat aquest dimarts 8 de juliol, a l’Ajuntament, el Ple del Consell Escolar Municipal de Calvià ha analitzat i sol·licitat a la Conselleria les mesures prèviament treballades a les diferents comissions del Consell. Entre les propostes adoptades, hi ha la incorporació de psicòlegs educatius als centres d'educació infantil i primària, el finançament del transport per les activitats complementàries dels centres escolars i la naturalització dels patis escolars.

En primer lloc, s'ha abordat la necessitat d'incorporar psicòlegs educatius als centres d'educació infantil i primària per tal d'atendre la demanda creixent de suport psicològic directe i immediat tant per a l'alumnat com per a les seves famílies. Aquesta mesura permetrà proporcionar orientació a l'equip educatiu i contribuir a la detecció precoç de dificultats emocionals, crisis personals i conflictes, promovent així una millora de la convivència escolar i el benestar emocional dels estudiants.

Pel que fa al transport per activitats complementàries, el Consell ha destacat la preocupació per la notable reducció d'aquest tipus d'activitats a causa de l'elevat cost del transport que han d'assumir les famílies, així com de les dificultats logístiques per accedir a autocars, especialment els mesos en què hi ha activitat turística (setembre, octubre, març, abril, maig i juny), sol·licitant a la Conselleria la cerca de fórmules per abaratir els costos associats al transport, sigui mitjançant una aportació econòmica o mitjançant la formalització d'un Acord Marc amb empreses del sector.

Finalment, el Consell Escolar Municipal ha plantejat la necessitat de transformar els patis escolars del municipi en espais més saludables i dinàmics, incorporant vegetació, ombra natural, zones permeables i horts escolars, per tal de contribuir a la millora del clima educatiu i el benestar dels alumnes i els docents.