Vox Llucmajor vol excloure la religió islàmica de les escoles, en nom d’una suposada «unitat nacional»

El passat dimecres 25 de juny, es va aprovar al ple una moció presentada per Vox que instava el Govern a sol·licitar al Govern espanyol de finalitzar la implantació de l'assignatura de religió islàmica als centres educatius públics de les illes.

Margarita Palmer, segona tinent de batle i portaveu de Vox a l'Ajuntament de Llucmajor va comentat: «la implantació de continguts aliens a la nostra tradició i valors posa en risc la nostra unitat nacional».

La moció, que va tenir el suport de l'equip de govern format per PP i Vox, es fonamenta en el fet que, segons els ultraconservadors, «el sistema nacional espanyol ha de basar-se en els valors propis de la civilització occidental i cristiana». Més enllà de la sol·licitud al Govern, la moció aprovada també estableix un compromís ferm en l'àmbit municipal. Se sol·licita que cap centre educatiu públic de Llucmajor imparteixi assignatures de religió islàmica i l'Ajuntament es compromet a promoure activament «la defensa de la unitat nacional i els valors propis de la civilització occidental i cristiana», a més «d'impulsar el patriotisme» entre els ciutadans. Vox assegura que continuaran treballant sense aturar per garantir que les generacions futures creixin en un entorn que promogui l’amor per l’Estat espanyol.