L’STEI denuncia que no s’ha informat la Mesa sectorial d’Educació del Pla de climatització

L’STEI denuncia la política de «fets consumats» de la Conselleria d’Educació. Ara el sindicat ha sabut per la premsa que s’ha presentat als mitjans el Pla de climatització, que és un dels punts de l’Acord de millores de 2023.

Com recull el darrer punt de l’Acord, s’havia de proposar un pla de climatització de centres amb una una auditoria de l’estat dels centres i un pla d’inversions que havia d’estar acabat abans de final del curs 2023-2024.

Aquesta ha estat una petició feta a la Mesa Sectorial en moltes ocasions i de la qual no s’ha rebut cap tipus de resposta.

L’STEI denuncia, per tant, que amb la presentació en primer lloc a la premsa es menysprea la Mesa Sectorial d’Educació i els representants del professorat, que va ser l’àmbit en què es va negociar i signar l’Acord. Per altra banda, el Pla arriba tard, molt més enllà dels terminis compromesos.

«La Conselleria d’Educació no pot actuar d’esquenes a la representació sindical de les treballadores i treballadors i reclama que situacions com aquesta no es tornin a produir», assenyalen. També lamenta que les mesures per a fer front al canvi climàtic arribin amb tant retard, amb centres que s’han manifestat recentment reclamant espais i patis saludables.

«No es pot posar en perill la salut dels infants, personal docent i resta de comunitat educativa», ha conclòs l'STEI.