Docents de l'IES Joan Ramis i Ramis: «Perquè l’educació no és un privilegi, és un dret. I no deixarem que ens el prenguin!»

Aquest dimecres, 11 de juny, un grup de docents de l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó, a títol personal, es varen concentrar a les portes del centre per llegir un manifest en defensa de l'educació pública, democràtica, tolerant i en català. Els docents afirmen: «Volem expressar el nostre rebuig més contundent a qualsevol acció que representi un retrocés social i educatiu, de menyspreu cap a l’educació pública i la llengua catalana com a garantia de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats. També, volem mostrar la nostra oposició davant qualsevol intenció que posi en risc els valors en els quals educam: la tolerància, la solidaritat, els drets humans i la igualtat entre les persones».

En el manifest, refusen:

- Qualsevol iniciativa que atempti contra les persones migrants i contra el col·lectiu més

vulnerable: els menors no acompanyats. Aquests infants són els nostres alumnes i no podem permetre que se’ls criminalitzi.



- Qualsevol retrocés en l’ús i ensenyament de la llengua catalana, indispensable per a la inclusió dels nostres alumnes en el centre i en la societat.



- Qualsevol iniciativa que atempti contra els valors i la memòria democràtica.

I defensen:

- Una educació pública i de qualitat.



- El respecte absolut per la llengua catalana, com a eix vertebrador de la nostra identitat i com a eina de cohesió social.