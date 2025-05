Les famílies del CEIP Establiments fan una jornada familiar reivindicativa per a reclamar ombres i accessibilitat

Les famílies del CEIP Establiments han convocat per a aquest dissabte, dia 24 del mes de maig, una jornada familiar reivindicativa per a reclamar ombres i accessibilitat en aquest centre educatiu.

En concret, un any després de la primera crida pública que varen realitzar, aquest dissabte, 24 de maig, han convocat, una jornada familiar reivindicativa, d'11.00 a 16.00 hores, per a denunciar que els nins «encara no tenen ombres al pati de l'escola».

«Malgrat les peticions fetes i la visibilització del problema, la situació no ha canviat», han lamentat les famílies del CEIP Establiments, que s'han queixat que «el pati continua sent un espai exposat al sol on, molts dies, és gairebé impossible jugar o fer activitats amb seguretat».

Enguany, a aquesta reivindicació se suma una nova preocupació, perquè el centre «no compleix la normativa d'accessibilitat» pel que respecta a les barreres arquitectòniques.

Segons les famílies del CEIP Establiments, aquesta manca suposa una «greu limitació per a l'alumnat amb mobilitat reduïda i va en contra del principi d'escola inclusiva i equitativa» que defensen com a comunitat educativa.

Durant la jornada familiar reivindicativa d'aquest dissabte es realitzaran jocs, tallers i accions de millora al pati, i les famílies es tornaran a reunir per a fer-se una fotografia simbòlica amb ombrel·les a les 13.30 hores. L'objectiu és fer evident, una vegada més, que al pati del CEIP Establiments «fa massa sol i no es pot estar». Els assistents portaran pancartes amb consignes com «Volem ombres al pati' i 'Una escola per a tots'.