El Servei de Salut visita els centres de formació professional a la recerca de futurs professionals

El Servei de Salut de les Illes Balears, mitjançant la Unitat Corporativa d’Atenció al Professional, ha realitzat durant els darrers mesos un projecte de promoció institucional i recerca de futurs talents en l’àmbit sanitari i no sanitari de la formació professional amb l’objectiu de captar joves estudiants interessats en les professions relacionades amb la salut.

​Des del mes de febrer ha duit a terme un total de dinou visites a onze centres de formació professional on s’imparteixen les formacions de grau mitjà sanitari (Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria i Tècnic en Emergències Sanitàries) i de grau superior sanitari (Tècnic Especialista en Anatomia Patològica, Tècnic Especialista de Laboratori i Tècnic Especialista en Radiologia). També ha visitat centres que imparteixen formació de grau superior no sanitari (Tècnic Especialista en Sistemes i Tecnologies de la Informació).

​En tres mesos, la Unitat Corporativa d’Atenció al Professional ha pres contacte amb uns nou-cents alumnes d’entre 16 i 48 anys. Durant la visita, la Unitat ha ofert als alumnes facilitar-los els tràmits burocràtics per evitar possibles exclusions a causa d'errors habituals en inscriure’s a la Borsa Única, ha promogut l’atractiu dels projectes del Servei de Salut per millorar la seva imatge corporativa i presentar-lo com una opció de futur professional i els ha donat a conèixer el canal de comunicació Linkedin-SSIB.