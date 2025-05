La UNED Illes Balears commemora amb un curs els 700 anys del cartògraf jueu mallorquí Cresques Abraham i els 650 del seu ‘Atles català’

El Centre Associat a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) Illes Balears organitza el curs Mapas: mundos reales e imaginarios, amb el qual commemora els 700 anys del naixement del cartògraf jueu mallorquí Cresques Abraham (1325) i els 650 del seu ‘Atles Català’, considerat l’obra mestra dels mapes medievals. El curs es durà a terme a la seu de Palma els dies 13 i 14 de juny en triple opció: presencial, en directe en línia o en línia en diferit. Tota la informació i l’accés a la matrícula poden consultar-se a l’enllaç https://extension.uned.es/actividad/idactividad/43225

L’'Atles Català', dit així per la llengua en què són escrites les indicacions, fou un regal del rei Joan I d’Aragó a Carles VI de França, raó per la qual es conserva a la seva Biblioteca Nacional, a París. Consta de sis pergamins que inclouen una taula d’astronomia, un calendari i la descripció del món llavors conegut, fins a la Gran Murada xinesa. Hi apareixen miniatures dels Reis Mags, del mític Preste Joan o de la reina de Saba i, per primera vegada, la rosa dels vents.

El curs Mapas: mundos reales e imaginarios contempla també el vincle del filòsof mallorquí Ramon Llull amb la cartografia; les característiques i finalitats de la realització de mapes; les terres mítiques o imaginàries en aquestes representacions; o com la literatura i el cinema s’han servit dels mapes per a la recerca de tresors i d’altres localitzacions. Dirigit pel medievalista i professor-tutor de UNED Illes Balears Antonio Ortega i coordinat pel també professor-tutor i periodista Francesc M. Rotger, comptarà també amb la presència de Joana Maria Petrus, doctora en Geografia i professora de la Universitat de les Illes Balears, i del periodista i escriptor Carlos Garrido.