L'OCB fa una crida als centres educatius perquè rebutgin el pla de segregació lingüística

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha fet arribar una carta adreçada als equips directius de tots els centres educatius de primària i secundària, públics i concertats, per a demanar que no s’acullin al Pla de segregació lingüística, davant la nova convocatòria impulsada per la Conselleria d’Educació tot i el fracàs de la convocatòria anterior a la qual només s’hi acolliren 11 centres.

L’OCB insisteix que el Pla Vera és un despropòsit, que no és més que una estratègia segregadora, sense fonament pedagògic ni legal, que posa en risc la cohesió social dels centres educatius i que pretén separar els alumnes únicament per raó de llengua. L’entitat manté que aquest pla només persegueix arraconar al mínim la presència de la llengua catalana als centres educatius de les Illes Balears i n’exigeix la retirada immediata i el retorn al sentit comú i al consens amb la comunitat educativa.

La principal entitat cultural de les Balears considera que es tracta d’un pla incoherent, il·legal, inequitatiu, segregador, ineficaç, atemptatori contra l’autonomia de centre, arbitrari en la selecció, conflictiu, insegur jurídicament i desequilibrador entre el sector públic i el privat-concertat, tal i com es recull al decàleg que elaborà l’entitat amb deu motius per rebutjar aquesta proposta i que acompanya la carta.

A la carta enviada, el president de l’OCB, Antoni Llabrés, expressa la seva plena confiança en la responsabilitat pedagògica dels equips docents i recorda que «els docents són els qui millor coneixen la realitat sociolingüística del territori entre infants i joves, i saben, perfectament, que la competència en castellà està més que garantida i que l’únic element corrector de la desigualtat lingüística és el sistema educatiu».

Llabrés també recorda que el Pla Pilot es troba pendent de resolució judicial, després dels recursos interposats per diversos actors socials, per voler desmantellar de forma no fonamentada l’aplicació dels principis derivats de la normativa vigent (Llei de Normalització Lingüística, Decret de mínims i Llei d’educació de les Illes Balears). Així mateix, l’entitat considera un despropòsit que es destinin importants recursos a aquest pla quan els centres presenten altres necessitats molt més urgents.

Finalment, l’OCB apel·la a la professionalitat i convida els centres educatius a tenir en compte els arguments de l’entitat i a no adherir-se al pla de segregació lingüística per ser un pla segregador, no consensuat amb la comunitat educativa, basat exclusivament en raons ideològiques i no pedagògiques, i que suposa una tudada indecent de recursos públics que haurien d’anar destinats a necessitats reals dels centres educatius.