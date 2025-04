Exigeixen la retirada immediata del pla de segregació lingüística i «tornar al camí del consens i el sentit comú»

Les entitats que integren la Xarxa Educativa per la Llengua han realitzat una concentració davant la Conselleria d’Educació (Palma) per tal d’expressa el seu «rebuig absolut» al Pla de segregació lingüística que el Govern de Prohens té previst executar el proper curs 2025-2026. «Aquest fet demostra una improvisació total, a més d’una voluntat sense cap fonament ni criteri pedagògic d’implantar un pla amb tics ideològics, tan sols per acotar el cap davant les pressions de l’extrema dreta de Vox», han expressat des de l’entitat convocant.

«Si al curs actual només s’havia implantat a primària amb unes dades que suposen un fracàs estrepitós, per al 2025-2026, la Conselleria té previst introduir-lo als estudis de secundària, cosa que agreujarà el malestar en la comunitat docent i generarà problemes que no existien», han declarat a la concentració, en la qual s’ha llegit el manifest unitari. Al mateix temps, s’han realitzar concentracions davant les seus que la Conselleria té també a Menorca i Eivissa.

El manifest ha explicat que tant l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears com la Llei Educativa de les Illes recullen que el sistema educatiu és qui ha de permetre assegurar l’ús normal i oficial del català i que és als projectes lingüístics i educatius dels centres on això s’ha de concretar. «Tampoc podem deixar de banda que l’ús social del català i el castellà no és simètric, ja que la primera llengua es troba en clar retrocés en el seu ús als darrers anys. Cal que s’adoptin mesures valentes que augmentin l’ús de la llengua pròpia de les Illes i facilitin a tothom l’accés al seu aprenentatge».

Des de Xarxa Educativa per la Llengua exigeixen a l’actual Conselleria d’Educació i Universitats la retirada immediata del Pla de segregació lingüística, i que es retorni al camí del diàleg amb la comunitat educativa, el consens amb tots els agents socials i el sentit comú: «per així aconseguir la inclusió, la igualtat d’oportunitats i la no-segregació als centres educatius de les Illes».

Finalment, des de la Xarxa Educativa per la Llengua han fet una crida a les famílies perquè triïn la llengua catalana com a llengua del primer aprenentatge per als infants que s’escolaritzen per primer cop. «Aprendre català suma», han conclòs.