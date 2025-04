Concentració a la UIB i manifest contra el Pla de segregació lingüística del Govern

Tal com expliquen des del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB), aquest mes d'abril es compleix un any de l’aprovació del Pla de segregació lingüística en l’ensenyament a les Illes Balears impulsat per la Conselleria d'Educació. Aquesta iniciativa comptà únicament amb el suport d'11 centres educatius d'educació primària (tots concertats, de Mallorca i Eivissa) dels més de 300 existents a les Illes Balears. Tot i això, la Conselleria d'Educació té previst, de cara al proper curs 2025-2026, introduir el pla també als estudis d'educació secundària, «la qual cosa agreujarà encara més el malestar en la comunitat educativa i generarà problemàtiques que fins ara no existien».

Per això, el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i la Facultat d'Educació de la UIB han convocat una concentració davant l'entrada principal de l'edifici Guillem Cifre de Colonya aquest dijous, 10 d'abril, a les 14.00 hores. A la concentració també es llegirà el manifest de rebuig del Pla de Segregació Lingüística a Primària i Secundària. Concentració: dijous 10 d'abril, a les 14.00 hores, a l'entrada principal de l'edifici Guillem Cifre de Colonya (UIB) «Contra la segregació i contra l’empobriment del saber, reivindicarem una educació pública, de qualitat i en català», finalitza la convocatòria.