El nou pla de coeducació no comptarà amb tots els sindicats amb representació dins l’ensenyament públic

Els sindicats CSIF, SIAU i Alternativa han denunciat que al desembre del 2023 es va començar a treballar amb el II Pla de Coeducació de les Illes Balears però sense la presència de tots els sindicats de l’ensenyament públic.

El pla de coeducació és un document on es fa referència a la comunitat educativa però queda incompleta ja que només es permet la participació dels sindicats presents al Consell escolar de les Illes Balears. El II Pla de Coeducació de les Illes Balears exposa que s’ha caracteritzat per ser un procés obert, reflexiu i participatiu en el qual han col·laborat diferents agents de la comunitat educativa i que ha comptat amb el suport tècnic de persones expertes en coeducació i igualtat però, com apunten, «això no és cert».

El Sindicat SIAU forma part del CEIB però encara no ha estat convocat. Quant als sindicats CSIF i Alternativa, no formen part del CEIB però han demanat en diverses ocasions la revisió de la normativa per tal de poder fer-se els canvis oportuns per a permetre la seva participació. Quasi dos anys després, encara no s’ha fet cap canvi.

Per això, els sindicats demanen que es convoqui SIAU a les properes reunions, com a membre que ja forma part del CEIB, i també demanen que es facin els canvis a la normativa vigent perquè també en puguin formar part CSIF i Alternativa, «facilitant una vertadera participació de tota la comunitat educativa».