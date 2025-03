Creus que el Govern vol fer minvar encara més el català a l’escola?

Els atacs al català a l’escola tornen a trobar-se al centre de les polítiques educatives del Govern. Després del fracàs del pla pilot de lliure elecció de llengua, al qual només s’hi han adherit alguns centres, ara Educació ha presentat una convocatòria per a centres públics i concertats de secundària per a acollir-se al pla de segregació lingüística. Una mesura, criticada per sindicats i entitats socials, que només cerca minvar encara més el català a l’escola.

En aquest sentit, el sindicat STEI ha assegurat que «el conseller Antoni Vera no compleix el compromís adquirit davant Xarxa Educativa per la Llengua que el Pla segregador no s’oferiria a secundària i que, en el cas de primària, només es tornaria a convocar un cop feta l’avaluació del funcionament del primer any del Pla. Cap d’aquestes coses no s’ha complert».

Per al sindicat, aquest pla pilot, «a més ser d’un bunyol fora cap fonament pedagògic i de no comptar amb cap tipus d’estudi previ de la situació i, per tant, ser només una cabòria ideològica, contradiu la Llei d’educació de les Illes Balears a l’article 35 quan especifica que cap alumne 'es podrà segregar per raó de llengua'». A més, han assenyalat que també invalida articles importants de la Llei de Normalització Lingüística en parlar de la missió dels poders públics d’assegurar el «coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament».

Així, el sindicat ha fet una crida a Educació perquè rectifiqui i retiri definitivament aquesta mesura, «que crea desigualtats entre els centres docents, ja que dotarà de més recursos només les escoles, instituts i centres concertats que s’hi afegeixin». També ha reclamat que «faci feina per un ensenyament de qualitat a l’abast de tothom, i que no tudi els recursos públics tan necessaris en una proposta que la comunitat docent ha rebutjat de manera majoritària».

Cal recordar que aquests dies el Govern es troba en plenes negociacions dels pressuposts de les Balears amb els ultres de Vox. L’extrema dreta sempre ha pressionat per a dur a terme polítiques educatives en contra de la llengua pròpia i en favor del supremacisme castellanitzador. Cal esperar que el Govern no compri el discurs de l’extrema dreta i acabi retirant un pla de segregació que no beneficia la comunitat educativa.

Sigui com vulgui, a l’enquesta d’aquesta setmana, dBalears demana als seus lectors si consideren que el Govern vol fer minvar encara més el català a l’escola. Tot seguit ja podeu votar.