UOB Ensenyament: “La Conselleria d’Educació i Universitats lapida l’escola laica”

El sindicat UOB Ensenyament ha alertat, en un comunicat enviat a la premsa aquest dimecres, que «la Conselleria d’Educació i Universitats lapida l’escola laica». El comunicat fa referència al nou conveni per a regular la impartició de la religió islàmica posat en marxa per la Conselleria d'Educació i Universitats.

UOB continua explicant que «la laïcitat és un dels pilars bàsics d’un sistema educatiu de qualitat» i que «la Conselleria d’Educació i Universitats s’entesta no només a inserir el catolicisme al sistema educatiu a través de postals i del finançament indigne d’Escola Catòlica, sinó que ara també treballa en un nou conveni per regular la impartició de la religió islàmica». La exercida per 30 famílies que han sol·licitat que els seus fills estudiïn la religió de Mahoma ha fet que la Conselleria d’Educació i Universitats «entri en pànic i comenci a legislar per satisfer aquesta demanda». «La submissió que anunciava Michel Houellebecq ha començat a les Balears», remarquen al comunicat.

UOB Ensenyament defensa un sistema educatiu laic, i considera que la Conselleria d’Educació i Universitats està vulnerant el principi d'aconfessionalitat, tal com s’estableix a l’article 16.3 de la Constitució: «ninguna confesión tendrá carácter estatal». Per al sindicat, les dificultats d’implementació seran majors per a l’escola pública, ja que «el sistema privat-concertat podrà oferir religió islàmica sempre que aquesta assignatura s’adeqüi al seu ideari».

Finalment, des de UOB es demanen: «El zoroastrisme s’erigirà en assignatura si 30 famílies ho sol·liciten? I el pastafarisme? I el dudeisme? On establirà el límit la Conselleria d’Educació i Universitats? O és que hi ha unes religions més vàlides que d’altres?»; i insten la Conselleria d'Educació i Universitats a «no fer experiments amb qüestions de fe i a fomentar l’escola pública i laica».