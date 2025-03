SIAU demana mesures «reals» per a frenar la fuga de docents de les Balears

El Sindicat Independient, Autònom i Unitari (SIAU) ha assenyalat que la «fuga massiva» de docents «posa en perill el futur educatiu dels joves», i per això demana a la Conselleria d'Educació i Universitats mesures «reals» per aturar aquesta fuga i dignificar la professió.

En aquest sentit, l'organització sindical ha reivindicat que va ser la "primera" a fer pública aquesta situació que pateix les Balears i han advertit que «no és un fenomen aïllat, sinó el reflex de múltiples causes que han afectat la professió docent durant anys». En un comunicat, SIAU ha citat les "males condicions laborals", la «manca de reconeixement» i el «continu desmantellament de l'educació pública».

D'aquesta manera, han incidit que els «complau» constatar que, durant les darreres setmanes, diverses entitats de Balears s'han sumat a aquesta postura, per evidenciar la «fuita de docents» i «part de les causes que la propicien». SIAU ha considerat que això és un «pas positiu» però han remarca que «lamentablement» aquesta situació no es revertirà mentre «els mateixos que se sumen a la causa, acorden certes mesures com ara disposar d'alliberats sindicals extra destinats a comissions o grups de treball fantasma».

A més, han al·legat que són els mateixos que «retarden al màxim l'execució de sentències judicials» al voltant d'abonaments retributius pendents o deutes que la Conselleria encara té amb el professorat. Alhora, han recriminat que hagin endarrerit «encara més anys», qualsevol actualització dels complements retributius -com el de residència-, així com amb un acord sobre una «mal etiquetada» carrera professional amb un import que han qualificat d'«insult».

Com a referència a aquestes insinuacions han posat l'exemple d'una suposada «invitació a l'intrusisme professional", que han afirmat que s'hauria aprovat amb "els sindicats afins al govern», cosa que «demostra un menyspreu cap a la professió docent i un pas enrere en la qualitat educativa que mereixen els joves». «El més curiós de tot és que bona part dels sindicats que critiquen l'intrusisme són els mateixos que cada vegada voten a favor, a la mesa sectorial, de resolucions encaminades a potenciar-lo. Públicament es pronuncien en contra de l'intrusisme i per darrere faciliten a la Conselleria que es pugui materialitzar», han defensat.

Per aquest motiu, han avançat que SIAU recorrerà l'última convocatòria d'interins, ja que, segons el seu parer, el que es pretén «acabarà d'enfonsar la qualitat educativa de les Balears i desmotivarà encara més el col·lectiu docent». «Els responsables al capdavant de l'administració educativa han mostrat la seva incapacitat per resoldre la problemàtica, en exacerbar les males condicions laborals i afectar encara més l'estabilitat de les plantilles docents», han subratllat.