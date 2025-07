Quants doblers es necessiten per a viure a les Illes Balears?

El sindicat CCOO ha xifrat en 2.260,47 euros bruts mensuals (en 14 pagues) el salari de referència necessari a les Illes Balears per a cobrir les despeses essencials de la vida quotidiana, segons l'estudi encarregat a la Fundació Intercoopera, que reflecteix grans desequilibris entre les illes -amb Eivissa al capdavant, on el salari de referència es dispara fins als 2.996,06 euros- i una necessitat d'increment salarial del 14% respecte de l'any anterior, molt per sobre del creixement real registrat.

Segons ha detallat CCOO en roda de premsa, l'estudi proposa «mesures concretes per a corregir aquestes desigualtats», com ara limitar els preus d'aliments bàsics, declarar les Illes Balears zona tensionada per a limitar el lloguer, augmentar el pressupost autonòmic destinat a habitatge públic, reforçar el transport públic i ampliar les polítiques socials, especialment les orientades a renda garantida, targetes d'aliments i gratuïtat.