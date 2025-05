Arranca la campanya ‘Bons Illes Balears’ amb un total de 1.112 establiments adherits

La campanya ‘Bons Illes Balears’ comença avui i fins al 30 de juny amb 1.112 comerços adherits, una xifra destacada que demostra l’interès pel consum local. La iniciativa està impulsada per la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia a través de la Direcció General d’Empresa, Autònoms i Comerç, amb la Cambra de Comerç de Mallorca com a entitat col·laboradora.

El Govern ha destinat 1.243.574,71 € a la campanya que permet als consumidors gaudir de fins a quatre bons —un màxim de 60 €—, cada un dels quals té un valor de 15 €, que es podran bescanviar per cada 30 € de compra. D’altra banda, cada comerç adherit disposa de 76 bons per repartir entre les persones que facin compres en els seus establiments.

El conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Alejando Sáenz de San Pedro, ha declarat que: «Hem estat en contacte amb les associacions de comerç local per impulsar aquesta iniciativa i ajudar a acostar el comerç a la ciutadania. Amb aquesta campanya de bons, cercam poder estar més a prop dels comerços locals, perquè junts fem créixer la nostra economia i les nostres comunitats.»

A l’acte d’inici de la campanya hi han participat el director general d’Empresa, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés; representants de les principals patronals i associacions comercials, entre ells Joana Manresa, presidenta de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra de Comerç de Mallorca; Antonio Vilella Paredes, secretari general d’AFEDECO; Mateu Cunill, de PIMECO; i Guadalupe Ferrer, regidora de Comerç de l’Ajuntament de Palma.

A l’illa de Mallorca és on més establiments s’han adherit a la campanya (882), seguida de Menorca (158), Eivissa (61), i per últim, Formentera (11).

L’objectiu de la campanya ‘Bons Illes Balears’ és enfortir el comerç al detall de la comunitat autònoma, desenvolupat per autònoms, microempreses i petites empreses, i així afavorir tant el teixit comercial com la ciutadania.

La campanya s’inicia amb l’obertura de cada comerç i els bons es canvien en el moment en què el client fa el pagament. Així, mostrant el document d’identitat, per cada 30 € de compra s’obtindrà un bo de 15 €. És a dir, si el consumidor compra un jersei per 45 €, en pagarà 30; o si fa ús de més d’un bo per la compra d’unes ulleres de 150 €, en pagarà només 90.