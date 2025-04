Com funciona el nou programa per a pagar imposts de manera flexible a les Illes Balears?

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) permetrà, a partir del proper dilluns, 7 d’abril, pagar de manera flexible els rebuts corresponents a tributs municipals i autonòmics. D’aquesta manera, un ciutadà podrà pagar, per exemple, l’impost de matriculació triant l’import i el dia de cobrament o fins i tot abonant la quota al llarg de l'any quan i com li vagi millor.

El vicepresident i conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha presentat el programa 'Pagament flexible de rebuts: tria l’import i el dia', en un acte celebrat a l’Ajuntament de Palma, al qual també han acudit l’administrador tributari de l’ATIB, Alberto Roibal, i la regidora d’Hisenda, Funció Pública i Govern Interior de l’Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste.

«Aquest nou programa pretén fer més senzill el pagament en període voluntari dels rebuts corresponents a tributs municipals i autonòmics i és una nova passa de l’ATIB per facilitar la relació de la ciutadania amb l’Administració, que s’uneix a moltes altres com el pagament amb Bizum, per exemple», ha explicat Costa.

El nou programa facilita el pagament de tributs municipals de cobrament periòdic per rebut, com per exemple l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica o taxes municipals (tractament i recollida de fems o residus, subministrament d’aigua, clavegueram, guals, etc.).

L’ATIB gestiona el cobrament d’aquests tributs de 52 municipis de les Illes Balears, del Consell Insular de Formentera, del Consell Insular de Mallorca (taxa per matrícula anual de vedats privats de caça) i de la Mancomunitat des Migjorn de Mallorca (taxa per prestació del servei de subministrament intermunicipal d’aigua potable).

Així mateix, el pagament flexible també es farà servir en l’abonament dels rebuts corresponents a l’impost autonòmic sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics.

El pagament flexible permet als contribuents poder planificar el pagament dels tributs municipals de cobrament periòdic per rebut i triar l’import i el dia de pagament dins el termini voluntari de pagament corresponent.

Els contribuents podran pagar l’import total del rebut o fer pagaments parcials o a compte de l’import, tant si està domiciliat en una entitat bancària com si no hi està. Per fer-ho, poden entrar en el Carter Virtual —que està disponible a la seu electrònica de l’ATIB (www.atib.es)—, al qual es pot accedir amb el codi de contribuent de l’ATIB i també amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

En el cas de rebuts no domiciliats, es podrà fer el pagament de l’import total del rebut (pagament únic), pagaments parcials o a compte de l’import del rebut (pagament a compte), així com gestionar que el pagament o els pagaments es facin a càrrec d’un compte bancari. «És com un compte corrent tributari. Per exemple, un contribuent pot començar aquest mateix dilluns a pagar l'IBI quan li vagi bé, en la quantitat que li vagi bé a cada moment i de la manera que li convingui. Pot pagar 100 euros el dilluns, 50 el divendres següent i la resta de l'import quan coure l'extra, per exemple», ha exemplificat Costa, el qual ha destacat que mitjançant aquest programa «l’ATIB s’adapta a les possibilitats de pagament dels contribuents perquè puguin complir les respectives obligacions tributàries de manera més còmoda i personalitzada».

L’any 2024 l’ATIB va gestionar la recaptació en període voluntari de 2.077.218 rebuts, corresponents a 627.564 contribuents, per un import total de 492,5 milions d’euros. En el cas de Palma, tal com ha assenyalat la regidora Celeste, hi ha 846.062 rebuts de 289.393 contribuents per un valor de 192 milions d’euros.