Aire Nou de Baó (Catalunya Nord) serà a Maria de la Salut per difondre el seu patrimoni cultural amb Castells i Falcons

El poble de Maria de la Salut, gràcies a l'agermanament de l'associació cultural Fent Carrerany amb l'associació Aire de Nou de Baó de la Catalunya Nord que va néixer el 2005 amb l'objectiu de protegir i donar a conèixer el patrimoni cultural de Baó i del Riberal i defensar i promoure la llengua i la cultura catalana a la Catalunya Nord, presentarà per quarta vegada a la plaça de Maria els 13 i 14 de juliol diferents espectacles populars de festa i oberts a tothom que s'iniciaran aquest diumenge 13 de juliol a les 21.00 hores amb una cercavila amb els Sorollosos del Riberal i amb els castellers, l'endemà a les 20.00 hores es podrà gaudir de l’exhibició dels Falcons que es mostraran figures humanes, a diferència dels castellers, que fan torres humanes, l’origen d’ambdues manifestacions culturals són diferents, ja que els castellers provenen del ball de valencians (muixeranga) mentre que l’origen dels falcons és de Txèquia, que allà se’n diu Sòcol, activitat feta per gimnastes. És per aquest motiu que les figures de falcons són més esveltes i acrobàtiques, més sincronitzades –que és un aspecte que es busca– a diferència dels castells.

Tant els castells com els falcons, que són menys coneguts, són plenament integradors i intergeneracionals. Tanmateix, com que no hi ha pinya, els falcons participen més activament dins de la figura, fent pilars, planxes, ventiladors, pilars aixecats per sota, molinets, escales… L'associació Cultural Fent Carrerany amb la col·laboració de l'ajuntament de Maria de la Salut convida totes les persones que estimen la nostra cultura a conèixer altres sensibilitats i formes d'entendre el patrimoni d'altres territoris de parla catalana.