Comencen les excavacions prèvies a la restauració del castell d’Alaró

El Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Alaró iniciaran aquest mes de juliol l’estudi preliminar per consolidar i restaurar el castell d’Alaró. Es tracta de la primera passa per garantir la conservació d’aquest bé d’interès cultural (BIC) i, per primera vegada en la seva història, s’hi duran faran excavacions arqueològiques, amb l’objectiu d’avaluar l’estat de les estructures i preparar les futures obres de restauració.

La consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha celebrat que «es comença a fer realitat un projecte llargament reivindicat per garantir la seguretat dels visitants i preservar un símbol del patrimoni històric de Mallorca». Per la seva banda, el batle d’Alaró, Llorenç Perelló, ha destacat que «és la primera vegada que es farà una intervenció arqueològica i científica rigorosa al castell, una passa decisiva per garantir-ne el futur». D’aquesta manera, es posa en marxa, el projecte del Consell de Mallorca que es va presentar al Ministeri de Cultura, propietari del monument. Aquest estudi preliminar inclou excavacions a la zona de les murades, la diagnosi de l’estat de conservació de les estructures, la fotometria 3D del sector d’accés i la neteja de la vegetació que cobreix les estructures, entre d’altres. L’actuació es du a terme després que el Consell de Mallorca sol·licitàs a l’Estat, en diverses ocasions, la cessió temporal del monument per poder-hi actuar. Cal recordar que, davant la manca de resposta del Ministeri, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament varen signar en gener un conveni per finançar i impulsar aquestes obres urgents, destinant-hi una inversió inicial de 138.000 euros. Precisament, el batle del municipi, Llorenç Perelló, ha assegurat que «aquest estudi preliminar obrirà la porta a futures fases d’intervenció per consolidar les estructures, reparar els danys detectats i garantir que el castell d’Alaró pugui continuar sent un referent històric, cultural i paisatgístic accessible a tota la ciutadania».