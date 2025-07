Signatura de discos i camisetes amb Ossifar

Divendres, 11 de juliol, a les 18.30 hores, Luis Arboledas i Llàtzer Méndez seran a El Corte Inglés de les Avingudes (Palma) per a signar camisetes i discos 'Ten recuerdas…?'. Un marxandatge preparat especialment amb motiu del concert d’Inca (19 de juliol al Quarter General Luque).

El disc 'Ten recuerdas…?' (Blau, 2025) és un recopilatori de 16 cançons de la discografia d'Ossifar, seleccionada especialment per Luis i Llàtzer «para que ten recuerdes». I la camiseta, disponible en talles de 2 anys fins a 2XL, es una edició especial dissenyada amb la imatge del pòster del concert d’Inca, que sense dubte serà una data per a recordar. L’acte serà presentat per José Miguel Vera.