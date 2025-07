Arriba ‘Arts for regeneration’, el concurs que pretén transformar la crisi climàtica en creativitat col·lectiva

En un món que enfronta crisis climàtiques sense precedents, la creativitat emergeix com una eina poderosa per construir futurs més justos i regeneratius. Amb aquesta premissa, neix Arts for Regeneration, un concurs que posa l'art al servei de la transformació ecosocial. Una iniciativa de Hope! i Casa Planas.

Aquest certamen cerca impulsar noves narratives visuals que ens allunyin del pessimisme ambiental i ens inspirin cap a una acció col·lectiva positiva. Des de l'escultura fins a la performance, passant per la fotografia, art de guerrilla o el videoart, Arts for Regeneration desafia artistes i creadors a imaginar solucions innovadores que connectin ciència, cultura i activisme. «Necessitem visualitzar alternatives viables que ens permetin regenerar el nostre vincle amb el planeta», destaca Alelí Mirelman, coordinadora de la iniciativa i jurat del concurs. Amb una dotació de 4.000 euros en premis, el certamen premiarà aquelles creacions que aconsegueixin emocionar, mobilitzar i transformar, oferint una mirada esperançadora de futur. Dins de les categories destaca un premi adreçat a contextos educatius per a treballs d'aula i processos de creació col·lectiva a l'àmbit de l'educació. El termini d'inscripció finalitza l'octubre del 2025.