ARCA edita un llibre sobre Francisco Roca, l'arquitecte de la Feixina

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha editat un llibre sobre el que consideren un dels millors arquitectes de Mallorca: Francisco Roca Simó (1874, Palma - 1940, Madrid).

El títol del llibre és Una aproximació a l'obra de l'arquitecte Francisco Roca Simó i les autores són Blanca Castaldo Suau, responsable de la investigació, i Concha Gallego Estremera, principal fotògrafa de la publicació. Ambdues han comptat amb la col·laboració i coordinació d'Àngels Fermoselle Paterna per a dur endavant aquesta tasca.

«L'empremta de l'obra d'aquest arquitecte a Mallorca és espectacular», assenyala ARCA. Són obres seves els edificis modernistes de Can Casasayas i la Pensió Menorquina, Can Forteza Rei, l'Hostal Coronas, la Delegació del Govern espanyol, el Col·legi de Notaris i Can Fortuny, Can Llofriu, l'edifici cantonada d'Avingudes amb 31 de Desembre, el monument de la Feixina, la Fira de Palma, el quarter General Luque, cases senyorials i d'habitatges a Inca i Sóller, monuments funeraris, etc.

Però també fora de Mallorca arribà a quotes de reconeixement enormes, com a Rosario (Argentina), on té obres modernistes.

Roca sempre va tenir despatx obert a Palma, tot i que per motius relacionats amb situacions de vida diverses que es va trobar, de vegades havia de traspassar a altres companys de professió la direcció de les obres. També va ocupar càrrecs de rellevància com a arquitecte, a Madrid i a Sòria.

El llibre compta amb més d'un centenar de fotografies i, de manera didàctica, acosta a tots els públics l'obra d'aquest arquitecte, que també era aficionat a la pintura.

El llibre està imprès en un mateix exemplar, tant en la versió catalana com en la castellana. «Ho hem fet així perquè sabem l'interès que aquest autor desperta fora de Mallorca, especialment a les ciutats on va fer feina i així facilitam la seva difusió», apunta ARCA.

L'Associació presentarà aquest llibre a Ca n'Oleo aquest dimarts, 8 de juliol, a les 19 h. Serà un acte on, de manera breu, s'explicarà l'obra. A continuació es brindarà pel patrimoni i es parlarà una estona al pati d'aquest edifici singular.

ARCA ha volgut agrair a la Fundació Guillem Cifre de Colonya, de Caixa Colonya, una subvenció que els ha ajudat a la investigació i publicació. I a la Conselleria de Cultura, Turisme i Esports la cessió de Ca n'Oleo per a poder realitzar aquesta primera presentació pública.