Marala ens regala el pasdoble pòstum 'Patrona'

El jove projecte liderat per la valenciana Sandra Monfort, la catalana Selma Bruna i la mallorquina Clara Fiol s’acomiadava a principis de 2025 i aquest estiu signen el seu darrer llançament discogràfic: 'Patrona'.

Marala ens deixen com a llegat el seu debut, 'A trenc d’alba', i el multipremiat i magnífic segon

(i darrer) disc, 'Jota de morir'; i s'acomiaden, no sabem si per sempre, amb aquest regal: un pas doble carregat d'humor i bellesa. En aquest senzill, el nom de Marala ja no denomina el trio de reines: ara es transfereix a la Patrona de la Trinitat, una figura sagrada i venerada pel poble. Santa Marala és guapa i gloriosa, i serà difícil d'oblidar.

Per al seu darrer ball han convocat la banda de La Raboseta d'Otos i s'han envoltat del seu equip de confiança: la producció de Toni Fort (Pxllt) amb videoclip de Dorm Studio i Enric Alepuz.

Visca Marala, visca la Patrona, brindem a la seva salut!