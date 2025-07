Contacontes ‘Les aventures de KafKaf’ i sorteig de llibres infantils a Quart Creixent

Dimecres, dia 9 de juliol, a les 18 hores, tendrà lloc a la llibreria Quart Creixent (carrer d’en Rubí 5, Palma) el contacontes Les aventures de KafKaf: Menorca de Marina Mercadal Gelabert i Marina Pons Wolff. L’encarregada de narrar-lo serà Aina Serra.

En acabar l’activitat, se sortejaran els llibres Els Swift. Un diccionari de brètols de Beth Lincoln, il·lustrat per Claire Powell i traduït per Maria Bertran, i Els millors contes d’Andersen, adaptats per Ana Alonso, il·lustrat per Laia Pàmpols i traduït per Elena Martín.

Participar en el sorteig és ben senzill, cal seguir el perfil d’Instagram de la llibreria Quart Creixent, posar «m’agrada» a la publicació del sorteig i etiquetar qualcú en un comentari. El guanyador o la guanyadora dels llibres serà triat d’entre els assistents al contacontes que hagin complit tots els requisits.

Des de Quart Creixent recorden que les llibreries són espais culturals de trobada també a l’estiu.