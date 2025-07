El més útil que ha fet mai el cap de Franco: servir de pilota per xutar

Del cap del dictador feixista espanyol Francisco Franco només en varen sortir males idees. Ara, després de 50 anys mort, s’ha trobat una utilitat si més no, inocua.

S’ha fet una rèplica hiperrealista de silicona de la testa del dictador espanyol i s’ha usat com a pilota en un partit de futbol.

Mig creació artística, mig esdeveniment esportiu, aquesta actuació, batejada com ‘La Copa del Generalísimo’ ha obert l'edició d'enguany del festival Ex Abrupto, d'art contemporani i avantguardes, amb la voluntat denunciar la impunitat del franquisme. Així ho ha explicat Merino a TV3: «No estam donant cops de peu al cap de Franco, sinó al símbol que representa i a la ideologia que impregna avui les democràcies».

Un partit de futbol

L'acció ha estat descrita pels organitzadors del festival com un partit de futbol antifeixista pensat per celebrar el cinquantè aniversari de la mort del dictador així com denunciar el blanqueig de la memòria històrica i el paper que ha tingut el futbol en aquest procés.

Per aquest motiu, els jugadors han estat voluntaris que han respost la crida per xarxes del festival, el qual va demanar la col·laboració d'apassionats del futbol amb valors antifeixistes per dur a terme la performance, i el camp s'ha situat al costat d'antigues trinxeres de la Guerra Civil.

A més, l'acte ha estat precedit per la lectura d'un text de l'arqueòleg Alfredo González Ruibal que ha servit per contextualitzar com el franquisme va fer servir la Copa del Generalísimo --el nom que tenia la Copa del Rei durant la dictadura-- per maquillar la repressió en els espectacles esportius.

Tot plegat ha esdevingut una experiència «catàrtica» per Marc Estivill, un dels participants: «Poder xutar amb força i tornar la violència que aquest senyor va exercir durant un període fosc de la nostra història és catàrtic.»

Al partit només hi ha pogut assistir un públic reduït, però s'ha enregistrat i es projectarà divendres i dissabte en un bar de Moià com a part del programa del festival. La rèplica del cap de Franco també s'exposarà al museu de la ciutat durant els dies vinents.

No és l'única obra de Merino que ha estat polèmica. El 2012 va presentar a ARCO una estàtua del dictador dins d'una nevera per a refrescos.