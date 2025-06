Maria Jaume en gira aquest estiu, amb parada destacada al festival Reacciona

L’artista de Lloret de Vistalegre, Maria Jaume, va presentar la setmana passada algunes de les dades clau de la seva gira, entre elles una aturada obligatòria al Festival de Sa Pobla Reacciona, «La Gran festa final d’estiu». Durant aquesta primavera la mallorquina ha fet diversos concerts arreu del territori catalanoparlant, i un destacat concert internacional a la «Moustache Bar» de Londres. A més, aquest dissabte, 28 de juny, tocarà al 40è aniversari de Can Lliro, local destacat i emblemàtic de Manacor.

Nostàlgia Airlines (2024), recentment proclamat Millor Disc de l’Any per la crítica als Premis Enderrock; ara ha arribat amb la versió «deluxe» Nostàlgia Airlines SOUVENIR. En aquesta versió hi trobam cançons tan conegudes com Mon Cheri Go Home amb FADES, una cançó sobre el turisme amb «Tourist, go home, please go home» com a lema principal; Very Verinosa o s1venir, entre d’altres.

Cançons pop-folk cada vegada més electròniques que xerren com a tema recurrent el turisme, o més ben dit la realitat amb la qual han de conviure molts mallorquins a causa del model turístic actual.