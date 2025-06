Acaba la primera etapa del rodatge del documental sobre Mercè Rodoreda

Amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans —hereu dels drets de Rodoreda—, el documental ofereix una mirada íntima i cinematogràfica al món creatiu de l’escriptora, a través dels paisatges, les paraules i les veus que la van definir.

La primera fase del rodatge, centrada en escenaris catalans com Romanyà de la Selva i les Gavarres, ja s’ha completat. Aquesta etapa ha permès capturar els espais que van marcar els últims anys de Rodoreda. El documental, dirigit per Sílvia Munt i produït per Benecé, s’articula com un homenatge visual i emocional a l’autora de La plaça del Diamant, Mirall trencat i Aloma, entre d’altres.

Munt, que en el seu dia va donar vida a la Colometa al cinema, assumeix ara la direcció per construir un retrat profund i delicat d’una figura complexa: una dona rebel, intensa i sovint silenciada, que va deixar una empremta indiscutible a la literatura catalana.

El film combina escenes dramatitzades —amb Laura Conejero com a Rodoreda i Lluís Homar com a Armand Obiols— amb lectures de textos originals, fragments de dietaris i cartes, extrets de l’arxiu personal de l’autora, conservat a la seu de la Fundació a la Casa de Convalescència.

Aquest recorregut també inclou converses amb figures clau com Carme Arnau, Marta Pessarrodona, Mercè Ibarz o Marta Nadal, enregistrades a l’Arxiu de l’IEC, que aporten mirades expertes i personals sobre l’escriptora.

Temes com l’exili, la maternitat, el feminisme, la parella o la lluita per l’autoafirmació —constants en l’obra de Rodoreda— serveixen de fil conductor per rellegir el segle XX europeu a través de la seva veu única.

La segona fase del rodatge, prevista per a la tardor, portarà l’equip a nous escenaris internacionals, com Viena, per continuar desgranant l’univers Rodoreda amb el rigor, el respecte i la sensibilitat que la seva obra exigeix.