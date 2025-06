'Re-visions de la Palestina', una experiència musical per a reflexionar sobre la realitat palestina

El Servei d’Activitats Culturals de la Universitat de les Illes Balears (UIB) impulsa, en el marc de l’Estiu Cultural 2025, el concert Re-visions de la Palestina, una proposta artística i cultural del pianista i compositor Miquel Brunet que convida a repensar i dialogar sobre la realitat palestina a través de la música i la poesia.

El concert tendrà lloc al Museu de Mallorca i inclou una versió orquestral, composta per Miquel Brunet i interpretada per l’Orquestra UIB i l’Orquestra Lauseta sota la direcció de Xisco Amengual, que s’inspira en els textos de Visions de la Palestina, de Miquel Costa i Llobera. L’esdeveniment inclou també la lectura dramatitzada d’aquests textos, a més de poemes d’autors palestins contemporanis inclosos al llibre Si dius Gaza, a càrrec dels actors Catalina Bibiloni Pons i Guillem R. Simó. La introducció anirà a càrrec de Nicolau Dols, catedràtic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

El compositor i pianista Miquel Brunet explica: «L’any 1907, Miquel Costa i Llobera escriu Visions de la Palestina després de visitar Terra Santa. La lectura d’aquests textos del poeta mallorquí varen inspirar la banda sonora Re-visions de la Palestina, que vaig compondre l’any 2004 per a un documental biogràfic del poeta pollencí. Malauradament, la desolació que Costa expressa al seu llibre envers alguns aspectes geogràfics i paisatgístics d’aquella visita ha castigat el poble palestí al llarg de la història en forma de neteja ètnica, territorial i cultural, i reneix de manera cruenta al llarg de 2024 i 2025».

El concert s’integra dins l’oferta cultural de la Universitat de les Illes Balears (UIB) com una proposta artística que promou la reflexió sobre la situació actual a Palestina i la importància de la cultura com a eina de denúncia i transformació social. Aquesta activitat forma part del programa Estiu Cultural 2025 de la UIB, que aposta per esdeveniments que fomenten el diàleg entre cultures, la memòria històrica i la sensibilització social a través de l’art i la música.