Cinema Lliure a la Platja arriba per primera vegada a Manacor amb dues nits de cinema a Porto Cristo

El cicle Cinema Lliure a la Platja aterra per primera vegada al municipi de Manacor aquest estiu, amb dues vetlades de cinema gratuït a la platja de Porto Cristo. Aquest projecte, que combina cinema independent, entorn natural i cultura oberta a tothom, oferirà una programació cuidada que inclou llargmetratges en català i curtmetratges dirigits per joves estudiants de cinema.

Les projeccions tendran lloc els dies 28 i 29 de juny damunt l'arena, en un ambient relaxat i estiuenc, amb l’objectiu de fer arribar el millor del cinema independent a públics diversos. Es tracta d’una oportunitat única per gaudir del setè art a l’aire lliure i en un entorn privilegiat vorera de mar.

Dissabte 28 de juny

Un sol radiant

Curtmetratge previ: Blava Terra (Marine Auclair)

Diumenge 29 de juny

L’edat imminent

Curtmetratge previ: Cura Sana (Lucía G. Romero)

Totes les projeccions són gratuïtes i d’accés lliure fins a completar l’aforament.

Una mostra compromesa amb la diversitat, el talent jove i la sostenibilitat

Cinema Lliure a la Platja és un projecte nascut l’any 2011 a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, amb la voluntat d’oferir sessions de cinema independent de qualitat en espais públics, oberts i accessibles. Amb els anys, la iniciativa s’ha estès per diverses platges del litoral català i mallorquí, arribant enguany per primera vegada al municipi de Manacor, gràcies a la col·laboració entre el projecte i l’Ajuntament de Manacor.

La mostra aposta per un cinema compromès i inclusiu, amb una selecció de pel·lícules que han passat per festivals de prestigi i que donen visibilitat al cinema dirigit per dones, així com a propostes familiars perquè també els més petits puguin gaudir del cinema a la platja.

Dins aquesta filosofia, el projecte Nou Talent juga un paper clau, ja que ofereix un espai a les primeres obres de joves cineastes de Catalunya i de les Illes Balears. Aquesta aposta per l’emergència creativa complementa una programació que també vol ser un altaveu del cinema fet aquí.

Cinema sostenible

Cinema Lliure també manté un fort compromís amb la sostenibilitat. Per això, promou hàbits responsables com l’ús del transport públic o la bicicleta per assistir a les sessions i redueix al màxim l’ús de paper en els seus materials promocionals. A més, cada any organitza accions de recollida de residus a les platges, amb l’objectiu de cuidar i preservar els espais on se celebren les projeccions.

Altres localitats

A banda de Porto Cristo, Cinema Lliure a la Platja també farà parada aquest estiu a altres localitats de les Mallorca com Pollença, Alcúdia i Palma, així com en diverses platges de Catalunya.

Consultau la programació completa i els detalls de totes les sessions a cinemalliure.com/localitats-mallorca