La Federació Llull celebra l’Any Llompart amb un sentit homenatge a Palma: «És una veu imprescindible dels Països Catalans»

La Federació Llull, que integra l’Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià i Òmnium Cultural, ha celebrat aquest dissabte, 24 de maig, un emotiu homenatge a Josep Maria Llompart en el marc de l’Any Llompart. L’esdeveniment ha tengut lloc a Can Alcover, seu de l’OCB, i ha estat una oportunitat per recordar i celebrar la figura de Llompart com a referent en la creació literària i en la defensa de la llengua i la cultura catalanes.

Josep Maria Llompart, un dels intel·lectuals més rellevants del segle XX, va destacar com a poeta, assagista, activista cultural, crític literari, editor i traductor, i va tenir un paper destacat en la vida cívica i cultural de les Illes Balears. President de l'Obra Cultural Balear del 1976 al 1983, també va presidir l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalanai va ser membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. El 1982 va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural i amb la Creu de Sant Jordi i, el 1990, es va convertir en el primer president de la Federació Llull. L'homenatge celebrat a Can Alcover ha comptat amb la participació d'Antoni Llabrés, president de l'Obra Cultural Balear i de la Federació Llull; Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, i Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural. Durant la cerimònia, els representants de les tres entitats han destacat la importància de Llompart com una de les figures més importants de la llengua i la cultura catalanes. L'actual president de la Federació Llull i de l'OCB, Antoni Llabrés, ha manifestat que «Josep Maria Llompart és, per a nosaltres, molt més que una figura cultural: és una consciència viva, un referent cívic i nacional, i un dels pensadors que focalitzaren la mirada en la vertebració dels territoris de parla catalana contemporanis». Llabrés ha afegit que «som aquí per refermar una idea que Llompart mai no va abandonar: que la nació lingüística i cultural és una i sencera i que només avançarem si ho feim plegats, com avui, amb les tres grans entitats de país unides per la cultura i la llengua catalanes». Anna Oliver i Borràs, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, ha destacat que «Josep Maria Llompart va ser president i impulsor de la Federació Llull. Fer-li un homenatge ara és mantindre el seu llegat. És un personatge molt vinculat a la seua època de la mateixa manera que Sanchis Guarner i d'altres. En el seu vessant creatiu és un referent cultural de primer ordre». El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assenyalat que «aquest homenatge a Josep Maria Llompart és molt més que un acte de memòria. És un acte de justícia. Llompart és una veu imprescindible del mosaic poètic dels Països Catalans. Una veu que va fer de la paraula un acte de resistència, de bellesa i d'identitat. I és per això que és cabdal que coneguem i reconeguem aquells que han fet art amb la nostra llengua, perquè només així podrem construir un imaginari compartit que ens cohesioni i ens enforteixi com a poble». La jornada s'ha completat amb la ruta literària 'La ciutat d'un adolescent de casa bona. Geografia urbana de Josep Maria Llompart', conduïda per Joan Carles Palos, membre de la Junta Directiva de l'OCB. Una passejada que ha permès conèixer de primera mà alguns dels espais més significatius de la vida de Llompart. També s'ha pogut gaudir de l'espectacle Bateguen Atzavares, una proposta de Jansky que rellegeix una selecció de poemes de Josep Maria Llompart amb especial atenció als que incorporen o remeten a altres llenguatges de la natura. Amb aquest acte, la Federació Llull celebra un any dedicat a la memòria i difusió de Josep Maria Llompart, referent cívic i literari de la llengua i la cultura catalanes.